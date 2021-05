Ujhelyi Istvánt elfogta a szorongás, pszichológushoz járt a koronavírus miatt

Senkinek sem egyszerű a koronavírusos időszak, így a politikusoknak sem. Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője egy az online kerekasztal-beszélgetésen vett részt szerdán, amelyen a covid-járvány mentálhigiénés és lelki hatásait vitatták meg független szakértőkkel és diák-érdekképviselőkkel.

Itt beszélt arról, hogy szakemberhez fordult szorongásai miatt. A politikus azt mondta, a segítő beszélgetéseknek köszönheti, hogy túllépett a nehézségeken.

Tavaly a járvány okozta bezártság miatti, sokgyermekes családapa szituációjában én is olyan élethelyzetbe kerültem, hogy a szorongásaim miatt szakemberhez fordultam, és a segítő beszélgetéseknek köszönhetően tudtam csak túllépni ezeken. Azért vállalom ezt fel a nyilvánosság előtt, mert rá akarok mutatni: nem ciki segítséget kérni, és fel akarom hívni a figyelmet arra is, hogy jelenleg nem mindenki tud megfelelő módon hozzáférni a mentálhigiénés szolgáltatásokhoz – fogalmazott.

A beszélgetésen Ujhelyi István hangsúlyozta, hogy fájdalmasan keveset foglalkozik a társadalom a járvány okozta mentálhigiénés problémákkal, még annak ellenére is, hogy felmérések bizonyítják, hogy a betegségből felépültek egyharmada küzd poszt-Covid betegségekkel.

Ilyen lehet a szorongás, a depresszió, vagy az alvászavar, ezek mellett pedig mentális károkat okoznak a kényszerű korlátozások is, amelyek miatt csökkent sokak szociális élete is. Így volt ez a fiataloknál is, akik hosszú hónapokig nem járhattak iskolába.