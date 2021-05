Megszűnt az eljárás a Matolcsy Gyöngyi kampányán történt balhé ügyében

Megszüntette az ügyészség az eljárást a két férfi ellen, akik Matolcsy Gyöngyi marcipánosztós kampányán erőszakoskodtak. Az indoklás szerint nem történt bűncselekmény. A szakértő véleménye más, szerinte elfogultság is lehet a dologban.

Megszüntette az eljárást az ügyészség az ellen a két férfi ellen, akik még 2019 augusztusában Matolcsy Gyöngyi, balatonakarattyai polgármester (Matolcsy György MNB-elnök volt felesége) kampányán bántalmazták az LMP-frakció kommunikációs munkatársát, Nuszbaum Tibort és barátját. Az Index birtokába jutott a határozat, amelyben azt írják, nem történt bűncselekmény.

Mint ismert, 2019 augusztusában Matolcsy Gyöngyi Balatonakarattyán marcipánnal kampányolt. Az éppen arra nyaraló Nuszbaum Tibor viccesnek találta, ezért lőtt egy fotót az édességről. Matolcsy Gyöngyi viszont azt mondta, szerinte az aláírásgyűjtő ívekről készített képet, és kérte, hogy törölje ki. Nuszbaum ellenállt, Matolcsy Gyöngyi emberei pedig megütötték és lefogták, amíg a rendőrök kiértek a helyszínre.

Az agresszióba torkollott kampányeseményről több sajtóorgánum is beszámolt, köztük az Index is. Az LMP feljelentést is tett, amiért az Origo és a PestiSrácok.hu durva ellenzéki támadásként írta le az esetet. A sajtóperben másodfokon a médiumok vesztettek, és a Fővárosi Törvényszék helyreigazításra kötelezte a lapokat.

Az ügyészség figyelembe vette a sajtóper tanúvallomásait, és több szemtanút is kihallgatott. Az eljárás megszüntetéséről szóló határozat indoklása szerint a balhé részleteit nem lehetett egyértelműen tisztázni.

Nem volt tisztázható, hogy az esetleges erőszakos cselekményeknek ki volt kezdeményezője, ki volt esetleg jogos védelmi helyzetben, egyáltalán történtek-e valóban erőszakos megnyilvánulások

– olvasható a szövegben, amelyben kitérnek arra is, hogy a gyanúsítottak azért tartóztatták fel Nuszbaumékat, mert abban a hitben voltak, hogy a férfi tényleg lefotózta az aláírásgyűjtő íveket, ami bűncselekménynek minősülne.

A Be. 273. § rendelkezése szerint a bűncselekményen tetten ért személyt bárki elfoghatja, így az őt ebből a célból ért esetleges kényszerítő magatartás nem bűncselekmény

– írják a határozatban.

7 Galéria: Matolcsy Gyöngyi ügye Fotó: Veszprémi Járási Ügyészség

Elfogultság lehet a dologban

Az Index által megkérdezett jogi szakerő szerint a határozat indoklása kifogásolható. Molnárfi István úgy véli, hogy Matolcsy Gyöngyiék részéről történt az incidens, és szerinte

a kényszerítés bűncselekménye mindenképpen megvalósult, hisz a cselekmény erőszakkal vagy fenyegetéssel történt, és a sértettek vonatkozásában jelentős érdeksérelmet okozott.

Mivel Nuszbaum bizonyítani tudta, hogy valóban csak a marcipánokat fotózta, a szakértő szerint a gyanúsítottak nem tartóztathatták volna fel Nuszbaumékat, esetleg megkérhették volna arra őket, hogy maradjanak a helyszínen, amíg a rendőrök odaérnek. Kiemelte: lényeges, hogy ez mennyi ideig tartott, de például erre az ügyészi határozat nem tér ki.

Ugyanakkor felhívta arra is a figyelmet, hogy az ügyészségnek az ügy szempontjából elfogultnak mondható tanúk vallomásai nem alapozhatták volna meg az eljárás megszüntetését. Hozzátette azt is, hogy Matolcsy Gyöngyinek kötelessége lett volna az, hogy az ajánlóíveken lévő adatok védelméért a szükséges lépéseket megtegye.

Az eljárás során 30 282 forint bűnügyi költség merült fel, amely a Magyar Állam terhén marad. Nuszbaumék egyébként panasszal élhetnek a határozat ellen.

