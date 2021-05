Égi háború lesz hétvégén

Pénteken szinte mindenhol erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak a Dél-Dunántúlon várható, hogy kisüt néhány órára a nap. A záporoktól, zivataroktól se szabadulunk, főként délen, délnyugaton dörrenhet meg az ég. Több helyen felszakadozik ugyan a felhőzet, de örülhetünk, ha elérjük a 20 fokot. A legtöbb helyen várhatóan csak 17 fokig melegszik a levegő, a leghidegebb órákban pedig 7 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. A szél élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lehet.

Az Időkép webkamerája a regéci várban örökítette meg a zivatar kialakulását, légzuhatagokat és egy lecsapó villámot is lencsevégre kaptak. Hasonlókra egész hétvégén számíthatunk, mivel a front csak lassan áll odébb.





Tegnap volt, ahol 15–20 milliméter csapadék is összegyűlt. Hétvégén kevesebb csapadékra és több napsütésre van esély, de szinte bárhol az országban kipattanhatnak záporok, zivatarok, akár több hullámban is. Kialakulásuk szombaton délután országszerte, vasárnap a nap előrehaladtával egyre keletebbre várható. Szombaton mérsékelt szélre, 17-24 fokos maximumokra van kilátás. Vasárnap újabb hidegfront érinti hazánkat, feltámad az északnyugati szél, 15-21 fokra esnek vissza a maximumok.

Az egyetlen jó dolog ebben a változékony időjárásban, hogy sok helyen alakulhatnak ki szivárványok, érdemes lesni az eget, mert szép színek festik majd meg a felhőket.

A fülledt idő és magas páratartalom viszont sokaknál okozhat kellemetlen panaszokat. Gyakori lehet a fáradékonyság, bágyadtság, dekoncentráltság, emellett fejfájás, migrén, valamint vérnyomás- és keringési problémák is felléphetnek. Többen alvászavarokat is tapasztalhatnak, és nehézlégzés is előfordulhat. A változékony időben ingadozó lesz a hő- és komfortérzet.