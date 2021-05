Csaknem négyezer katona vesz részt a védekezésben

Ezekben a napokban is csaknem négyezer katona vesz részt a koronavírus-járvány elleni védekezésben – közölte a honvédelmi miniszter az M1 péntek reggeli műsorában.

Benkő Tibor elmondta: a Magyar Honvédség alapfeladata az ország védelme mellett minden területen ott van, ahol segíteni tud az ország lakosságának, mint például 2015-ben, amikor katonákat vezényeltek a déli határszakasz őrzésére, védelmére.

A koronavírus-járvány miatt tavaly március óta a katonák segítik a határzárást, a határőrizeti feladatok ellátását, a közterületeken a rendőrökkel közösen járőröznek, valamint a fertőtlenítésben is közreműködnek.

A kórházparancsnoki rendszerben most is hatvan katona teljesít szolgálatot, az egészségügyi dolgozók tehermentesítését mintegy 1400-an segítik.

Az öt honvédségi oltóbusszal pedig bárhová el tudnak jutni, hogy segítsék a lakosság beoltását – ismertette a tárca vezetője.

Benkő Tibor kitért arra is: fontos, hogy a haderőfejlesztési program továbbra is töretlenül folytatódjon, mert a biztonság szavatolásához erős, jól felszerelt, ütőképes Magyar Honvédségre van szükség. Hogy a civil lakosság is láthassa a haderőfejlesztési program eredményeit, a tervek szerint augusztus végén Kecskeméten nemzetközi repülőnapot és haditechnikai bemutatót tartanak. A rendezvényen természetesen csak azok vehetnek részt, akiknek van oltási igazolványuk.