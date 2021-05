Müller Cecília: Egyértelműen túl vagyunk a harmadik hullámon

Most már egyértelműen túl vagyunk a koronavírus-járvány harmadik hullámán – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.

György István, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője a sajtótájékoztató elején közölte, hogy Magyarországon az átoltottság már 46 százalékon mozog, szemben az uniós átlaggal, ahol ez csak 29 százalék.

Kifejtette: a pénteki adatok szerint 4,5 millió embert legalább egy alkalommal sikerült beoltani.

Most már bárki, akár napokon belül megkaphatja az oltást

– mondta, hozzátéve, hogy már a legfiatalabbakat is meg tudják védeni.

György István azt is felidézte, hogy csütörtökön megkezdődött a 16–18 évesek oltása is.

Aki még nem tette közülük, az keddig még időpontot foglalhat – emlékeztetett.

Felidézte, hogy pénteken megkezdődött azoknak az embereknek a Pfizer-vakcinával való oltása, akik tegnap időpontot foglaltak erre az EESZT rendszerében. Ők is keddig foglalhatnak, ha még nem tették meg.

Ha úgy látjuk, hogy nem fogy el minden hely, akkor további személyeknek fogunk SMS-t küldeni

– mondta

Müller Cecília elmondta, hogy a járványadatok „folyamatosan, tendenciózusan kedvező irányba alakulnak”. Hozzátette: véleménye szerint ez egyértelműen azt jelzi, hogy

túl vagyunk a harmadik hullámon.

Az országos tiszti főorvos ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a világjárványnak még nincs vége, sőt, még a környező országokban sem mindenhol állnak jól a koronavírus elleni küzdelemben.

Kifejtette továbbá: az is biztató, hogy országos szinten már nemcsak stagnál, hanem csökkenni kezdett a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvizekben. „Ez egy nagyon jó indikátora annak, hogy körülbelül 1 hét múlva milyen fertőzöttségi adatokat fogunk látni” – mondta.

Emlékeztetett arra, hogy a kórházban koronavírussal ápoltak száma is jelentősen csökkent mára.

Korábban több mint 12 ezren voltak ott, ezzel szemben ma már csak 2612 főt ápolnak kórházakban.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a védőoltás „csak” egy lehetőség ugyan, de ez jelenti az igazi kiutat a járványból, mivel az oltás által meggátolható a vírus szaporodása is.

Emlékeztetett arra is, hogy most már a kórházakban ismét újraindították a népegészségügyi szűrővizsgálatokat. Arra kérte az embereket, hogy minél többen vegyenek részt ezen.

Kérem, aki felhívást kap, feltétlenül menjen el!

– mondta.