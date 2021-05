Orbán Viktor: Hetente 150 ezer felnőtt kérheti a Pfizert

Május végéig elérhető az ötmilliós átoltottsági határ és jöhet az újabb nyitás – mondta a miniszterelnök pénteken a közrádióban. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ősszel már egy harmadik koronavírus elleni oltás beadását is megkezdhetik Magyarországon. Kitért arra is, hetente 330 ezer Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra, amit azt jelenti, hogy hetente 150 ezer felnőtt korú kérheti majd ezt az oltást.

Frissülő cikkünk...

Az interjú elején a műsorvezető az Index csütörtöki kimutatását idézte fel annak bizonyságaként, hogy Magyarország továbbra is jól áll átoltottság tekintetében. A miniszterelnök erre reagálva felhívta a figyelmet arra, hogy még mindig vannak áldozatai a járványnak.„Veszteségeink vannak, komoly veszteségeink” – összegezte.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Karikó Katalinnal is találkozott csütörtökön, aki sok érdekességet közölt vele. Véleménye szerint a kutatónőre joggal lehet büszke minden magyar.

„Van abban valami nagyszerűség, ha valaki Kisújszállásról kiindulva a ma élő legismertebb magyarrá válik” – mondta, hozzátéve: ő az a magyar ember most, aki a védőoltásról jóformán „mindent tud”, ez pedig biztonságérzetet adhat nekünk.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarországon már négyféle vakcinára is időpontot lehet foglalni, emellett pedig megköszönte, hogy a 16–18 év köztiek is regisztráltak

A korosztálynak több mint fele jelentkezett oltásra, ez komoly felelősségről tesz tanúbizonyságot

– mondta.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az oltási kampány révén idehaza korábban sikerült nyitni, mint máshol. „Magyarország az az ország, amely a legkorábban térhet vissza a normális élethez” – vélte.

Emlékeztetett arra is, hogy ötmillió beoltottnál jöhet az újabb nyitás. A pénteki adatok szerint 4 millió 483 ezer fő kapta meg az oltást.

MÁJUS VÉGÉIG EL LEHET ÉRNI AZ ÖTMILLIÓS HATÁRT – VÉLTE ORBÁN VIKTOR.

Azt viszont hangsúlyozta, hogy a védettségi igazolvány ezután is sok rendezvényhez kelleni fog. „Úgy számoljanak a fiatalok és mások is, hogy zenés, tömeges rendezvények védettségi igazolvány nélkül nem lesznek látogathatóak augusztus elejéig” – mondta. Az eddigi regisztráltak alapján száma az sem lehetetlen, hogy a hatmillió beoltott is lesz majd, de ez még nagyon távoli – tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ősszel már egy harmadik koronavírus elleni oltás beadását is megkezdhetik Magyarországon.

A harmadik oltáshoz szükség vakcinamennyiség már a zsákban van

– mondta.

Emellett arra biztatta a határontúli, külhoni Magyarokat, hogy ha saját hazájukban nem tudnak hozzájutni az oltáshoz, akkor regisztráljanak Magyarországon, amelyre jövő hét hétfőtől lehetőségük lesz.

Ebből a típusból van a legnagyobb hiány, de hetente 330 ezer Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra, amit azt jelenti, hogy hetente 150 ezer felnőtt korú kérheti majd ezt az oltást.

Orbán VIktor a hazai foglalkoztatottságról beszélve elmondta: bízik abban, hogy a gazdasági válság után a mutatók még annál is jobbak lehetnek majd, mint amilyenek a járvány előtt voltak.

A magyar családpolitikáról – amelyet „bravúrként” emlegetett – beszélve a miniszterelnök úgy fogalmazott: szerint eez azért fontos, mert ha nincsenek gyermekek, akkor bajban leszünk.

Mert akkor kinek tervezzük a jövőt, a migránsoknak? [...] Akkor fognak itt valakik élni, de azok nem mi leszünk

– mondta.

Szerinte nem arról van szó, hogy a fiatalok ne akarnának gyermeket, hanem arról, hogy anyagilag ezt nem mindenki engedheti meg magának. Épp ezért a kormány azon dolgozik, hogy az e tekintetben meglévő akadályokat elhárítsák.