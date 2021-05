A kormányfő a Facebookon jelentette be az újabb határ elérését

A miniszterelnök a Facebookon jelentette be az újabb határ elérését.





A négy és fél milliós mérföldkövet nem követik újabb enyhítések, azok csak ötmilliónál jönnek majd. A miniszterelnök péntek reggeli interjújában azt mondta, hogy véleménye szerint május végén jöhet össze az ötmillió beoltott.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarországon már négyféle vakcinára is időpontot lehet foglalni, emellett pedig megköszönte, hogy a 16–18 év köztiek is regisztráltak.

A korosztálynak több mint fele jelentkezett oltásra, ez komoly felelősségről tesz tanúbizonyságot

– mondta.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az oltási kampány révén idehaza korábban sikerült nyitni, mint máshol. „Magyarország az az ország, amely a legkorábban térhet vissza a normális élethez”



– vélte.