Karácsony Gergely: A mostani kormány nem az emberekért dolgozik

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szombat reggel jelentette be, hogy elindul miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson. A politikus elmondása szerint szeretne 2022-ben Orbán Viktor miniszterelnök első számú kihívója lenni.

– jelentette ki a főpolgármester, aki szerint a mostani kormány nem az emberekért dolgozik.

A főpolgármester eleinte határozottan elutasította, hogy ringbe szállna. Most ő az egyik legesélyesebb jelölt.

Első voltam, aki képviselte az embereket, és kérte az embereket, hogy adjanak nekünk hatalmat, hogy értük dolgozhassunk. Budapestért is dolgoztam, a hatalom emberei helyett, az egész országnak. Most erre az egész országot hívjuk, és szövetségessé akarjuk tenni. A politikusok nem magukért, hanem az emberekért vannak, erről kell meggyőzni az embereket. Ma egy olyan kormánya van az országnak, amely nem az emberekért dolgozik, de mi ezen változtatni akarunk, erre kérjük az emberek felhatalmazását is.