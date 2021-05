Elmossa az eső a jó időt

Szombaton több órára kisüt még a nap, de főleg a Dunántúlon sok lesz a gomolyfelhő, az Alföld nyugati részén és az Északi-középhegység térségében záporok és zivatarok alakulnak ki – tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A szél csak intenzív csapadékhullás esetén erősödhet meg, az éjszaka első felében záporra inkább csak keleten kell számítani, hajnalra viszont jellemzően felhős, csapadékos idő lesz. Zivatarok is kialakulhatnak, azonban délután már a jellemzően felhős, borult égből több helyen is csapadék alakulhat ki.

A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 7 és 13 fok közt alakul.

Vasárnap sem lesz jobb időnk

Holnap délelőtt is felhős, csapadékos időre kell számítani, zivatarok is kialakulhatnak. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, az Észak-Dunántúlon néhány órára a nap is kisüthet, ekkor nagy valószínűséggel itt már száraz idő várható. Napközben a szél északnyugatira, nyugatira fordul, és megélénkül.

Fotó: idokep.hu

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 15 és 22 fok között várható. A csapadékos északkeleti tájakon lehet a leginkább hűvös.

A következő napokban is maradhat a zápor és a zivatar

Hétfőn többfelé is jól jöhet az esernyő, mivel eső, zápor és zivatar ezen a napon is lehetséges, helyenként akár nagy mennyiségben is. Napközben 15–22 fokot is mérhetünk, néhol erős északnyugati széllel – írja az Időkép.



Kedden és szerdán már több napsütés is lehet, de még ezeken a napokon is előfordulhat szórványos zápor, illetve zivatar. Sokfelé várható erős, élénk nyugati-északnyugati szél. A csúcshőmérséklet délután 18–20 fok között alakulhat.