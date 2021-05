Karácsony Gergely elindul miniszterelnök-jelöltként az előválasztáson

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Indul az ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztáson Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke. A politikus ezt egy szombat reggeli Facebook-videóban jelentette be az után, hogy a pártja pénteken hivatalosan is felkérte miniszterelnök-jelöltnek.

– Egy életünk van és egy hazánk, én igyekeztem az elmúlt tíz évemet a hazámnak adni. A hosszú gondolkodásnak a végén miniszterelnök-jelöltként elindulok az ellenzéki előválasztáson.

Azt szeretném szolgálni, hogy Magyarországot újra egyesítsük – indokolta a döntést a Budapesttől 270 kilométerre, a gyerekkora színhelyén, Nyírtasson felvett videóban.

Egy nappal korábban a Párbeszéd közleményben jelentette be, hogy küldöttgyűlésük felkérte Karácsony Gergely társelnököt:

Az elmúlt hetekben már mindenki csak azt találgatta, hogy mikor jelenti be miniszterelnök-jelölti indulását az ellenzéki előválasztáson. Noha korábban még azt állította, nem meggyőzhető, és vannak nála alkalmasabb jelöltek, a politikai térben, valamint a sajtóban is tényként kezelték, hogy miniszterelnök-jelölt lesz belőle.

Karácsony Gergely előtt az ellenzéki összefogás hat pártja közül három már állított miniszterelnök-jelöltet: a Jobbik Jakab Pétert, a Momentum Fekete-Győr Andrást, a Demokratikus Koalíció Dobrev Klárát.

Az ellenzéki összefogás pártjainak jelölése előtt Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke és Pálinkás József akadémikus, az Új Világ Néppárt elnöke is közölte, hogy kész megmérettetni magát egy előválasztáson.

Az Index összefoglalójában összevetettük a különböző felméréseket, és az derült ki, hogy Jakab Péter és Karácsony Gergely a legesélyesebbjei az ellenzéki előválasztásnak. Lapunk saját felmérést is indított Ki legyen az ellenzék miniszterelnök-jelöltje? címmel.

Közel harmincezer voks érkezett, a nem reprezentatív felmérésen Jakab Péter (9101 szavazat) végzett az első helyen, Karácsony Gergely lett az ezüstérmes (5164 szavazat), 9 szavazattal lemaradva Márki-Zay Péter került fel a dobogó harmadik fokára.

A főpolgármester bejelentését megelőzően Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója az ATV Start című műsorában azt mondta: Karácsony Gergely fogja megnyerni az előválasztást.

– tette hozzá a szocialista politikus.

Az MSZP és az LMP is többször jelezte, hogy ha Karácsony Gergely elindul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson, akkor támogatni fogják. 2018-ban az MSZP–Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje, az LMP-nek pedig 2010 és 2013 januárja között az országgyűlési képviselője volt.

Most jutott el oda, hogy a többség őt szeretné Orbán Viktorral szemben látni. Ezt kutatások is jelzik, és az én meggyőződésem is ez