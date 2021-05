2500 alatt a kórházban ápoltak száma, oltásra már több mint ötmillióan regisztráltak

1039 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 797 429 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 73 beteg, így az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett – derül ki a kormányzati tájékoztató portál szombat reggel közzétett adataiból.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 618 608 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 149 707 főre csökkent. 2453 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 308-an vannak lélegeztetőgépen.

Pénteken 1190 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, és 71 beteget ragadott magával a a kór.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 554 679, közülük 2 656 671 fő már a második oltását is megkapta. Már több mint ötmillióan regisztráltak oltásra, és 81 százalékuk meg is kapta azt.

A kormányzati tájékoztató portál ír arról is, hogy a Google Play áruházban az „EESZT alkalmazás” nevű, az App Store-ban pedig az „EESZT Lakossagi” nevű applikáció nagyban megkönnyíti mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (pl. mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport- és egyéb rendezvények szervezőinek vagy akár az éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató mostantól – a védettségi igazolvány felmutatása helyett – akár QR-kód-leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem. Az alkalmazás androidos és iOS-es mobiltelefonokra is letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes.