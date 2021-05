Megváltozott a várandós kismamák oltási protokollja

Módosul a várandós és szoptatós anyák oltási ajánlása: a második adagot is ajánlják beadni a várható szülést megelőző negyedik hétig – jelentette be Müller Cecília az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos elmondta,

a kismamák továbbra is a 12. héttől, azaz a második trimesztertől kaphatják meg az első oltást, azonban a második adagot is ajánlják beadni még a 36. hét előtt.

Ha a kismama addig nem kapja meg az oltást, a szülést követő második héttől javasolják beadni a vakcinát. Erről azonban továbbra is minden esetben az oltóorvos dönt.

A várandós kismamák eddig bizonytalanságban várták a legújabb híreket.

– írta levelében Ági, egy 23 hetes, terhes kismama, aki már megkapta az első adag Pfizer-vakcinát. Levelében arról számolt be, hogy az oltás beadása előtt két papíron is alá kellett írni, hogy 35 napon belül meg kell kapnia a második oltást, ugyanakkor március végén az orvosok szakmai ajánlásokra hivatkozva még azt javasolták, a második oltást csak a szülés után kapják meg a kismamák.

Az utolsó adag időpontja miatti bizonytalanság fő oka az volt, hogy tavaly csak korlátozottan álltak rendelkezésre adatok a témában. Hónapokon keresztül sem az orvosi szakma, sem a gyógyszergyártó cégek nem tértek ki erre a kérdésre. Most azonban a Czeizel Intézet arról adott hírt, hogy több új kutatás és tanulmány jelent meg, amelyek a fertőzés terhességre gyakorolt kockázataival, valamint a védekezésül szolgáló oltások hatásaival foglalkoznak.

Tidrenczel Zsolt, az intézet szakmai igazgatója arról számolt be, hogy a jelenlegi ismereteik szerint a kismamák ugyanakkora eséllyel fertőződnek meg koronavírussal, mint a többi ember, és nagyjából kétharmaduk tünet nélkül esik át a betegségen.

Akiknek vannak tünetei, azok is általában enyhe, megfázásos panaszokról számolnak be. Mindezek mellett azonban néha előfordulnak súlyosabb esetek is, amikor a megfertőződött várandós nőknél nagyobb eséllyel alakul ki súlyos megbetegedés, mint a nem várandósoknál.