Pénteken nyitottak ki a Balaton fővárosának fizetőstrandjai. Majd a pünkösdi hosszú hétvégére, azaz május 22-e, szombattól pünkösdhétfőig, azaz május 24-ig kinyit a Galerius fürdő is. Ezt követően egyelőre csak péntek, szombat, vasárnap lesz nyitva a fürdő. Az ide látogató nagykorúak viszont csak érvényes védettségi igazolvánnyal léphetnek be, míg

kiskorú még 17 éves, 11 hónapos és 29 napos életkora esetén sem teheti be a lábát a fürdőbe védettségi kártyás nagykorú kísérete nélkül.

A strandokra viszont nem kell védettségi igazolás a belépéshez.

A Nagystrand újdonságokat is tartogat. A kisgyerekeseket kalandpark és vízi ugrálópálya várja, míg a sportolni vágyókat homokos strandröplabdapálya és kültéri fitneszeszközök.

Június 1-én tervezik megnyitni a Nagystrandon Európa legnagyobb, 900 négyzetméteres méretet is meghaladó vízparti játszóvárát, az óriáskereket pedig már fel is állították.

A Nagystrand így a szezonnyitón egyelőre ingyenes. Május 22-től kell majd jegyet váltani a pancsolásra vágyóknak.

A civilizált strandolási élményt fokozza, hogy a meglévők mellé három strandon is korszerű, mozgássérülteknek is kialakított vécével és baba-mama szobával felszerelt illemhelyeket építettek. Az egyiket egy aranyparti, a másikat egy újhelyi strandon, míg a harmadikat magán a Nagystrandon.

Május 14-én nyit a sóstói fizetőstrand is, de ott is csak június 1-től kell fizetni a belépésért – számol be a hirbalaton.hu.