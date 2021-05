Csak itthon kötik a beoltottak számához a lazításokat

A szomszédos országok az esetszám és az új fertőzöttek számához köti a lazításokat. Magyarország az oltásra ment rá. Összegyűjtöttük a legfontosabb szabályokat, amit most tudni érdemes.

Míg Magyarországon a beadott oltások számához köti a lazításokat a kormány, addig a szomszédos országokban az esetszám és az új fertőzöttek számának alakulása alapján mérlegelik, milyen enyhítések vezethetőek be.

3,5 millió beoltottnál itthon kinyitottak a teraszok, 4 millió beoltottnál pedig a szolgáltatások azoknak, akiknek van védettségi igazolványuk. A következő enyhítés ötmillió beoltottnál jön, akkor már lakodalmakat is lehet rendezni.

Körbenéztünk a szomszédos országokban, milyen szabályok vannak érvényben: hol és mikor kötelező a maszk, mettől meddig lehetnek nyitva az éttermek, mikor lehet gyógyszertárba vagy benzinkútra menni. Index körkép.

Ausztria: jön a zöld útlevél

Ausztriában a kedvező járványügyi adatok miatt hétfőtől már feloldják a november óta tartó kijárási korlátozást, és az iskolák is visszatérnek a jelenléti oktatáshoz. De az országos nagy nyitást csak május 19-től tervezik.

Az éttermek este tíz óráig szolgálhatják majd ki vendégeket. Kinyitják a hoteleket is, de a vendégek csak negatív teszt birtokában léphetnek be. A személyzetnek maszkban kell dolgozni, és ügyelni kell arra, hogy az asztalok között legalább kétméteres távolság legyen. Ezen felül minden héten teszteltetniük kell magukat.

Engedélyezik a sport- és kulturális rendezvényeket is, de csak ötven százalékos telítettséggel. A résztvevőknek FFP2 maszkot kell viselniük. Az ötvenegy főnél nagyobb létszámú eseményhez az egészségügyi hatóság engedélye szükséges.

A konditermekben 20 négyzetméteres szabály lép életbe. Ez azt jelenti, hogy egy fő számára legalább ekkora területet kell az üzemeltetőnek biztosítania. Edzés közben nem kell maszkot viselni.

Románia: június 1-től tervezik a nyitást

Romániában a nagyobb nyitást június 1-re tervezik. A miniszterelnök és a kormánytagok jelenleg is arról beszélnek, hogy ha a beoltottak száma eléri az 5 milliót, akkor döntenek bizonyos lazításokról.

Jelenleg ezekről még az esetszám és a fertőzöttek száma alapján döntenek. Ha például egy településen az utóbbi két heti átlagos napi esetszám ezer lakosonként 1,5 alá csökken, akkor lehet szó lazításról. Ilyenkor dönthetnek az éttermek, mozik, színházak megnyitásáról.

A vallási rendezvények, zarándoklatok esetében ugyan lazítottak: eddig csak az ott lakók vehettek részt, az óvintézkedések betartásával most már mindenki. Ez a döntés főleg a május végi csíksomlyói búcsú miatt fontos.

Szerbia: a gyógyszertárak 24 órában üzemelnek

Szerbiában a szolgáltatók reggel 6-tól órától este 10-ig tarthatnak nyitva. A gyógyszertárak, a benzinkutak, a laboratóriumok, az orvosi és az állatorvosi rendelők a hét minden napján, 24 órában üzemelhetnek.

A vendéglátóhelyek csak a teraszokon szolgálhatnak ki. Egy asztalnál maximum öten ülhetnek, az asztalok között kétméteres távolságot kell tartani. A terasszal nem rendelkező vendéglátóhelyek csak elvitelre, de a nap huszonnégy órájában árusíthatnak.

A nagyobb létesítményben tartózkodóknak fejenként legalább 9 négyzetméteres területet kell biztosítani. A konditermekben és a gyógyfürdőkben ennél sokkal többet, legalább 16 négyzetmétert. Az arcmaszk viselése csak zárt térben és a tömegközlekedésben kötelező, a szabadban csak javasolt.

Horvátország: este 10-kor leáll az élet

Horvátországban zárt helyiségben kötelező maszkot viselni, szabadtéren is, de csak akkor, ha ott nem tartható be a másfél méteres távolság. Minden nyilvános rendezvényt, beleértve a vallási szertartásokat, este 10 óráig be kell fejezni.

A vendéglátóhelyeken fogyasztani csak a teraszokon lehet, ettől függetlenül elvitelre és kiszállításra is kínálhatnak ételeket és italokat. Ugyanakkor a szállodák, kempingek belsőterei nyitottak a helyben fogyasztásra. Az éttermek zárási ideje megyénként eltérő, és a vártnál jóval korábbi is lehet.

Az éjszakai szórakozóhelyek zárva tartanak, a kaszinók és a fogadóirodák azonban nyitva lehetnek. A sportesemények kizárólag nézők nélkül engedélyezettek, este 10-ig. Szeszes italt este 10 és reggel 6 között nem lehet árusítani. A színházak is zárva vannak.

Szlovénia: mindenütt kötelező a maszk

Szlovéniában a maszk mindenhol kötelező: tömegközlekedési eszközökön, közterületeken, szabadban, ha másfél méteres távolság nem tartható. Érdekes, hogy itt még autóban is használni kell.

Összejöveteleket csak közeli családtagok vagy az egy háztartásban élők tarthatnak. Ezenkívül senki. Tilos továbbá minden rendezvény, összejövetel, ünnepség és esküvő. A sportrendezvényeket nézők nem látogathatják.

Egyes térségekben a teraszokon engedélyezett az étel- és italkiszolgálás reggel 7 és este 7 óra között, a vendégeknek azonban legalább fél órával a zárás előtt távozniuk kell. Asztali kiszolgálás csak akkor engedélyezett, ha a vendégek között legalább 1,5 m távolságot, az asztalok peremei között pedig legalább 3 m távolságot tartanak. Egy asztalnál legfeljebb négyen ülhetnek.

A vendéglátóhely belső terébe vendégek csak az illemhelyek használata céljából léphetnek be. A személyzetnek és a vendégeknek a vendéglátóhelyen való tartózkodás teljes ideje alatt maszkot kell viselniük. A vendégek csak akkor vehetik le a maszkot, amikor leülnek. A személyzet tagjainak hetente egyszer Covid-teszten kell részt vennie, kivéve, ha rendelkezik oltási igazolással, vagy ha a betegségből felépültek.

Szlovákia: május 28-ig se mozi, se színház

A szlovákiai szállodák, sípályák, a fitneszközpontok, a fedett és szabadtéri medencék, továbbá a múzeumok, galériák és egyéb turisztikai látványosságok különleges szabályok szerint működnek. A természetes gyógyfürdőket csak a szállodai vendégek látogathatják.

A wellnessközpontok, aquaparkok, éjszakai klubok, mozik és színházak május 28-ig biztos zárva maradnak. Az éttermek és kávézók nem szolgálhatnak fel sem ételt, sem pedig italt a belső helyiségeikben. Csak a nyári teraszok lehetnek nyitva. Az elvitel és ételkiszállítás engedélyezett.

A nyilvános belső terekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszk. A szabadtéren csak akkor nem kötelező, ha az emberek közötti távolság legalább öt méter. A maszk zárt terekben is kötelező. A boltokban legalább 15 négyzetmétert kell biztosítani vevőnként.

Ukrajna: négy járványtérség van

Ukrajnát a fertőzöttség szempontjából négy: zöld, sárga, narancs és vörös térségre osztották a hatóságok, és a besorolástól függően változnak a korlátozások. A vörös övezetben tilos minden tömegrendezvény. Gyakorlatilag semmi nem nyithat ki, a szabadtéri piacok is csak bizonyos feltételek mellett.

A sárga övezetben kötelező az arcmaszk a tömegközlekedési eszközökön és a nyilvános helyiségekben. Az éttermek, bárok és kávézók éjféltől reggel 7 óráig zárva tartanak. Egy asztalnál legfeljebb négyen ülhetnek, az asztaloknak legalább 2 méter távolságra kell lenniük egymástól. A vendégeknek maszkot kell viselniük, kivéve, ha esznek.

Tömegrendezvényeken az ülőhelyeknek csak a fele foglalható el. Ugyanilyen befogadóképességgel üzemelhetnek a mozik és kulturális intézmények. Tilos rendezvényeket, banketteket, mesterkurzusokat tartani éjszakai klubokban, éttermekben, kávézókban, bárokban. A konditermekben 20 négyzetméterre juthat egy vendég. A narancssárga zónákban ugyanazok a korlátozások, mint a sárga zónákban, de szigorúbbak az ellenőrzések.

(Borítókép: Emberek a bécsi Kaerntner utcán 2021. február 8-án. Fotó: Helmut Fohringer / AFP)