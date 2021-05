Karácsony Gergely a politikát választotta a tudomány helyett

Karácsony Gergely azért nem fejezte be a doktori képzést, mert már két éve aktívan foglalkozott a politikával − írja a főpolgármester közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Karácsony Gergely kitért arra is, hogy megtisztelőnek tartja, hogy az elmúlt időszakban ilyen sokan − köztük maga a rektor, Lánczi András is − foglalkoztak „rövidke tudományos karrierjével”. A politikus szerint „igazán profán” oka van annak, hogy nem fejezte be a képzést.

Amikor be kellett volna fejeznem, akkor már 2 éve aktív politikus voltam. Ennyi. Így ért véget a tudományos karrierem

− írta bejegyzésében Karácsony Gergely. Hozzátette, hogy nagyon szeretett tanítani, de nem az ő tiszte eldönteni, hogy milyen tanár volt. Sokkal inkább a diákoké, akik a Mark My Professor oldalon meg is tették.

Van egy másik Karácsony Gergely is az egyetemi világban, ismeretlenül is elnézést kérek tőle azért, amit mostanság ki kell állnia

− közölte a főpolgármester, aki továbbra is arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon az általa indított 99 mozgalomhoz.