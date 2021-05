Mennyi esélye van Karácsony Gergelynek a jelöltségre?

A hétvégén jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke, hogy elindul az ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztáson, és ehhez egy mozgalmat is létrehozott. Márki-Zay Péter, Jakab Péter, Fekete-Győr András és Dobrev Klára után az ő nevét várták még leginkább a jelöltek sorába.

Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója szerint van jelentősége annak, hogy az egyes ellenzéki politikai szereplők milyen sorrendben startoltak el miniszterelnök-jelöltként.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke az elsők között jelentette be (Jakab Péter, a Jobbik elnöke volt az első), hogy elvállalta pártja felkérését. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy ő az egyik legkevésbé ismert jelölt, míg az „utoljára érkező” Karácsony Gergely van legtöbbet jelen a nyilvánosságban.

– fejtette ki az elemző az Indexnek.

Az elmúlt hetek közvélemény-kutatásaival kapcsolatban elmondta: a „kire szavazna” kérdésre az utóbbi hónapokban nagyon volatilisen, azaz változóan válaszoltak az emberek.

Márciusban Jakab Péter, a Jobbik elnöke, áprilisban Karácsony Gergely volt az első helyen, akár 10 százalékpontot is meghaladó mozgások vannak hónapról hónapra. (Az Index összefoglalót készített a legutóbbi kutatásokról, továbbá saját – nem reprezentatív – felmérést is indított az olvasók körében, ezt Jakab Péter nyerte meg.)

Pulai András hozzátette: az emberek még most alakítják ki a véleményüket, nincsenek stabil erővonalak, mint mondjuk a Fidesz vs. ellenzéki összefogás kérdésében. A „ki a legalkalmasabb”, „kire szavazna legszívesebben”, illetve „ki tudná legyőzni a Fidesz jelöltjét (Orbán Viktort)” kérdésekre azonban konzisztensen Karácsony Gergelyt említik a legtöbben.

Ugyanakkor az elemző az Indexnek azt is megjegyezte: nagy kérdés, hogy Karácsony Gergely szimpatizánsai még szeptemberben is így fognak-e gondolkodni, és a főpolgármester „el fogja-e őket tudni vinni” előválasztani.

Pulai András arra is felhívta a figyelmet, hogy minden indulónak megvan a népszerűsége az ellenzéki táboron belül.

Azon túl, hogy kit mennyire tartanak alkalmasnak, illetve integratív karakternek, az fog dönteni az előválasztáson, hogy ki lesz képes leginkább a szűk saját (támogató pártjai által adott) bázisán túlnyúlva is szavazókat szerezni. Akár a rivális jelöltek pártjaitól, akár a – most még – bizonytalanoktól.

Arra a kérdésre, hogy kitől tarthatnak a leginkább a kormányoldalon, és kitől a legkevésbé, Pulai András rámutatott: a Fidesz Karácsony Gergelyt, Dobrev Klárát és Jakab Pétert támadja a legerősebben. „Feltételezem, ők is azt mérik, hogy ők vannak az élen, fej fej mellett” – tette hozzá az elemző.

Pulai András nem számít komoly konfrontációkra, de azért langyos előválasztási kampányra sem.

A 2019-es budapesti előválasztási kampányok megmutatták, hogy ezek a pártok, és a részben személyek is, konstruktív, az ország fontos ügyeire fókuszáló vitákat tudnak folytatni, figyelve és vigyázva egymásra. Tudván azt, hogy a későbbiekben is együtt kell dolgozniuk. Akkor is választók százezrei lepődtek meg, hogy szenvedélyes, felkészült beszélgetéseket, vitákat lehet folytatni a közös ügyeinkről. Ez valójában egy win-win helyzetet hozott akkor is, és jó esély van rá, hogy most is azt fog