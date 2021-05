Október óta nem volt ilyen kevés áldozata a vírusnak

Hétfőre 426 új koronavírusos beteget regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 573 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 38 beteg, így az elhunytak száma 29 213 főre emelkedett. Kórházban 2259 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 258-an vannak lélegeztetőgépen – derül ki a központi tájékoztató oldalon közzétett napi járványadatokból. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 630 976 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 138 384 főre csökkent.

Az előző nap 718 volt az új fertőzöttek és 61 az elhunytak száma. Kórházban 2270 koronavírusos beteget ápoltak, lélegeztetőgépen 261-en voltak. A járvány legfiatalabb áldozata egy 40 éves férfi volt.

Folyamatos az oltás, a beoltottak száma 4 639 299 fő, közülük 2 727 165 fő már a második oltását is megkapta. Már több mint ötmillióan regisztráltak oltásra, és 81 százalékuk meg is kapta a vakcinát. Hétvégén folytatódott a regisztrált és időpontot foglalt 16–18 évesek oltása a kórházi oltópontokon.

Az SMS-t kapott regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni Pfizer-oltásra, emellett minden érvényes regisztrációval rendelkező továbbra is tud Sinopharm-, AstraZeneca- és Szputnyik V oltásokat foglalni. A háziorvosok Sinopharm-, Janssen- és Moderna-vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

Már ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására. A Google Play áruházban EESZT alkalmazás nevű, az App Store-ban pedig EESZT Lakossagi nevű applikáció nagyban megkönnyíti mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (például mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport- és egyéb rendezvények szervezőinek vagy éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató a védettségi igazolvány felmutatása helyett akár QR-kód-leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e, vagy sem. Az alkalmazás androidos és iOS-es mobiltelefonokra is letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes.

Kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra. Az oltási program előrehaladásával és a járvány megfékezése érdekében már a Magyarországon élő külföldiek és a tajszámmal nem rendelkező, külföldön élő és külhoni magyar állampolgárok is tudnak regisztrálni az oltásra.

A védettségi igazolványok postázása folyamatos, és már az első oltás után kiállítják az okmányt. Ha bármilyen probléma merülne fel a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, az Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen a kormányablakban lehet bejelenteni. Ha valaki a védettségi igazolvány kiállítása miatt szeretné ellenőrizni, hogy oltását a háziorvosa, illetve oltó orvosa rögzítette-e, interneten keresztül egyszerűen megteheti.

Kérik az oltandókat, hogy akár a háziorvosi rendelőben, akár kórházi oltóponton történik az oltás, az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék. Kérik továbbá, hogy ha tehetik, akkor nyomtassák ki, töltsék ki és vigyék magukkal a hozzájáruló nyilatkozatot, mert ez jelentősen meggyorsítja az adminisztrációt.

Az újraindítás következő fokozata ötmillió beoltottnál várható – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozatában. A kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte május végéig kaphatják meg ötmillióan a vakcinát.