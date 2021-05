Jön a gyereknapi Kormányinfó

Mivel május utolsó hétvégéje gyereknap, így most a kicsik is kérdezhetnek a Kormányinfó Pluszban − jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalán.

A szóvivő arra biztatta a gyerekeket, hogy amennyiben érdekli őket, hogy

ki dönti el, hány órakor kezdődjön az iskola,

kötelező-e a politikusoknak öltönyt vagy kosztümöt viselni, vagy

hogy lesz valakiből miniszter,

esetleg egyéb kérdésük van, bátran kérdezzék meg levélben vagy e-mailben, de akár videóüzenet formájában is.

A leveleket a Miniszterelnöki Kabinetirodának lehet elküldeni, de e-mailben vagy videóüzenetben is várják a kérdéseket.