Nem jó, de nem is tragikus: szél miatt a fél országra kiadták a figyelmeztetést

Valószínűleg még messze van a klasszikus tavaszi időjárás, persze lehet, hogy idén el is marad, pedig nem lehet egyöntetűen kijelenteni, hogy nincs rá érdeklődés. Hogy a lényeget is megemlítsük, kedden nem várhatók kisebb tragédiák, mint a szombati jégeső Peresznyén, vagy éppen a hétfői tornádócska, de azért annyira nem is lesz jó idő.

Az Időkép szerint bár már több napsütés várható kedden, de ezúttal is lesz csapadék, ugyanúgy, mint a hét hátralevő részében. Keleten, északkeleten még még többfelé eső, zápor hullhat, máshol elszórtan lehetnek záporok, délnyugaton zivatarok várhatók. A nyugati-északnyugati szél erős, viharos lesz. Hajnalban 4-12, délután 17-22 fokra számíthatunk.

Zivatar miatt egyébként négy megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat, ezek: Vas, Veszprém, Zala, és Somogy, széllökés miatt pedig Győr-Moson, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun, Heves, és Nógrád megyére.

Örvendetes, hogy a front elvonul, de azért nem mindenki lesz rendkívül boldog, mert az erős, viharos szél és az átlagosnál hűvösebb idő sokak számára megterhelő lehet. Sokaknál kialakulhat fejfájás, felerősödhetnek a görcsös panaszok, a szél miatt pedig nyugtalanabbnak, ingerlékenyebbek lesznek az emberek, szóval jobb, ha nem ma megpróbál toleráns lenni a nem mindig kedves főnökével.

Szerdán sok lesz a felhő felettünk, és többfelé alakulhat ki eső, záporok, néhol zivatarok. A déli tájakon tartósabb eső várható, ezért a legtöbb csapadék itt hullhat le. A Dunántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 4-11, délután 13 és 20 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Csütörtökön is folytatódik a csapadékos idő délen, délkeleten esővel, máshol záporokkal, helyenként zivatarokkal. Az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 16-21 fok valószínű.

Pénteken már szárazabb napra van kilátás. Változóan felhős-napos idő ígérkezik, záporok az Északi-középhegységben fordulhatnak elő. A délnyugati szelet több helyen erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 18-22 fok között alakulhat.

