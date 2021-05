Karikó Katalin: Mindig elámulok, hogy milyen nagyságokkal említenek egy lapon

A szolnoki születésű kutatóbiológus, biokémikus szabadalma alapján fejlesztették ki a koronavírus-járvány elleni legmodernebb vakcinát, ezért a közmédia kuratóriuma 2020-ban neki ítélte oda elsőként a hagyományteremtő szándékkal létrehozott díjat.

„Csak Katalin” Magyarországon nőtt fel, de tudós akart lenni, holott sosem találkozott eggyel sem. A húszas éveiben vándorolt ki az Egyesült Államokba, ám évtizedeken át nem talált állandó munkát. Mégis kitartóan ragaszkodott a kutatómunkához. Portré Karikó Katalinról.

A díjazott egy porcelán emlékplakettet kapott és az ő portréja díszíti az MTVA-székház egyik folyosójának falát is.

Mindig elámulok azon, hogy milyen nagyságokkal említik a nevem egy lapon. Jólesik az elismerés, de legjobban mégis az emberek levelei érintenek meg, amelyekben leírják, számukra mit jelent a vakcina

– fogalmazott Karikó Katalin.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA hagyományteremtő céllal hozta létre az elismerést. A Közmédia Év Embere Díjat minden év végén olyan személynek ítélik oda, aki szakmai pályafutásával és életútjával maradandó értéket hozott létre és nagy hatást gyakorolt az adott év eseményeire.

A miniszterelnök fogadta a kutatóbiológust

Orbán Viktor május 13-án a Karmelita kolostorban fogadta Karikó Katalin kutatóbiológust. A kormányfő kifejezte elismerését és nagyrabecsülését a szakember kutatói munkásságával kapcsolatban. A kötetlen beszélgetés során a kutató személyes életútjáról, az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztéséről, a magyar tudomány nemzetközi teljesítményéről és az oltás fontosságáról is szó esett.

A találkozó után egy rövid interjú is megjelent Karikó Katalinnal az MTA honlapján. Ebben a kutatónő többek közt arról beszélt, hogy a közeljövőben a 12–15 év közöttiek oltása is fontos mérföldkő lehet, valamint arra is kitért, hogy az mRNS-alapú oltásokkal a kismamákat is ajánlott beoltani, mert ezzel nemcsak őket, hanem a magzatok életét is meg lehet védeni.

Karikót nemrég az Emberi Méltóság Tanácsa is kitüntette.