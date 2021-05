Eddig csaknem 12 millió adag vakcina érkezett Magyarországra

Továbbra is folyamatosan érkeznek az oltóanyagok Magyarországra. A Koronavírus.gov.hu adatai alapján múlt szombaton 1,2 millió adag Sinopharm, hétfőn 38 400 adag Janssen, kedden pedig 334 620 adag Pfizer jött hazánkba, így összesen hatféle vakcinával lehet oltatni.

A magyar lakosság átoltottsága 48 százalékos, eddig több mint ötmillióan regisztráltak, és a 84 százalékuk már meg is kapta valamelyik oltóanyagot, amelynek köszönhetően javul a járványhelyzet, és a harmadik hullám leszálló ágában vagyunk, az interneten keresztül pedig már bárki tud időpontot foglalni.

Magyarország összesen 24 millió adag Pfizer, Moderna, AstraZeneca és Janssen oltóanyagot vár az uniós beszerzésből, ennek eddig a 22 százaléka érkezett meg. Emellett hétmillió adag orosz és kínai vakcinát is vásárolt a magyar állam, amelyből a kétmillió Szputnyik már teljesen rendelkezésre áll, míg az ötmillió adag Sinopharmból 4,5 millió érkezett meg eddig.





Magyarországra érkező vakcinamennyiség (lakosságarányosan) Ebből megérkezett Adag Fő Adag Fő Százalék Pfizer 10 874 511 5 437 256 3 566 535 1783268 33 Moderna 1 723 610 861 805 432 000 216 000 25 AstraZeneca 6 513 460 3 256 730 1 177 900 588 950 18 Janssen 4 309 022 4 309 022 121 200 121 200 3 CureVac 500 000 250 000 0 0 0 Szputnyik 2 000 000 1 000 000 2 005 600 1002800 100 Sinopharm 5 000 000 2 500 000 4 500 000 2250000 90 Összesen 30 920 603 17 614 813 11803235 5962218 38

Itthon eddig összesen 4 714 992 embert oltottak be, közülük 2 749 235-en már megkapták a második adag vakcinát is. Ezzel párhuzamosan az új fertőzöttek száma is csökkent, keddre virradóra 382 igazolt beteget regisztráltak, míg egy nappal korábban 426-ot. Ugyanakkor hatvannégyen haltak meg koronavírusban, ezzel 29 277 főre emelkedett az elhunytak száma a járvány kezdete óta.