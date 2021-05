Fogy a Szputnyik V és az AstraZeneca, már csak korlátozottan lehet időpontot foglalni

Zajlik az oltási kampány, mostanáig már 5 076 000-en regisztráltak, 84 százalékuk már meg is kapta a vakcinát. 4 714 992-en kaptak oltást, közülük 2 749 235-en már a második részoltásukat is megkapták – jelentette be Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.

Mint fogalmazott, a járvány lecsengőben van, ezt mutatja az is, hogy a 19. héten a szennyvízmintákban mért koronavírus-koncentráció országos átlagban enyhe csökkenést mutat.

Folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16–18 évesek oltása is, korlátozott mennyiségben még lehet a Szputnyik V-re és AstraZenecára időpontot foglalni. Egy kevés Pfizer is van még azon regisztráltak részére, akik erről SMS-ben értesítést kaptak, ma viszont 334 620 dózis érkezik belőle. A háziorvosoknál is zajlik az oltási kampány, Sinopharm-, Janssen- és Moderna-vakcinával.

A csökkenő esetszámok és az oltottak számának növekedése ellenére a higiénés és a járványügyi szabályok betartása továbbra is fontos – emlékeztetett. Galgóczi Ágnes külön felhívta a figyelmet arra, hogy a második körös oltásokat sem szabad elhanyagolni, hiszen ezzel teljesebb és hosszabb távú a védettség. Végezetül megköszönte a kormányhivatalok népegészségügyi osztályán dolgozók munkáját.

(Borítókép: Galgóczi Ágnes az operatív törzs tájékoztatóján 2021. május 18-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)