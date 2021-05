Még bírnunk kell a rossz időt

Miközben pünkösdkor a kereszténység a szentlélek kiáradását ünnepli, valamennyien örülhetünk annak, hogy a meleg is egyre jobban szétárad az országban. Bár szél és záporok még lehetnek, de a hosszú hétvégén elérjük a 20–25 fokot, sőt hétfő délre a 30-at is megközelítheti a hőmérő higanyszála – ígéri az Időkép.

A hét második felétől körvonalazódik lassú melegedés, de csak péntekre várható, hogy mindenütt megszűnik a csapadék. Így aki a háromnapos ünnepre kirándulást tervez, jó eséllyel már nem kap a nyakába kellemetlen égi áldást. Addig viszont még minden nap számolni kell záporral, zivatarral és minden ilyen zűrrel, amik megtörhetik a köztes napsütések miatti örömünket.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint kedd estig továbbra is az északkeleti megyékben lesz felhős, esős az idő, de napközben errefelé is egyre kevesebb helyen fog esni. Másutt a gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, néhány helyen futó zápor kialakulhat. A délnyugati, nyugati megyékben estétől már megnövekedhet erősebben is a felhőzet, és ott zápor, zivatar is kialakulhat.

Éjszaka délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre többfelé ered el az eső. Szerdán napközben a keleti, északkeleti tájakon is egyre több lesz majd a felhő, de ott eleinte még több órát süthet a nap. Többfelé lehet eső, zápor, északkeleten zivatarok is előfordulhatnak. A legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon várható. Az északnyugati, nyugati szél este erős, többfelé viharos lesz, szerdán viszont már csak a Dunántúlon lehetnek néhol erős lökések.

Fotó: Időkép

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 12 fok között valószínű, északkeleten az alacsonyabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 13 és 21 fok között alakul, keleten lesz az enyhébb, délnyugaton a hűvösebb idő. Érdemes rétegesen öltözködni, és egy esőkabát sem árt, hogy ha kéznél van.

Szerdán markáns fronthatás nem érvényesül. A borongós idő ugyanakkor negatív hatással lehet ránk, a szeles dunántúli tájakon élők feszültséget, ingerültséget, fejfájást tapasztalhatnak, illetve a szeles időben csökkenhet a hőérzet. Emellett alvászavarok, álmatlanság is felléphet.