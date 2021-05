A legtöbb egyetemen online fejezik be a tanévet

Bár múlt hét óta a felsőoktatási intézményekben is lehetne jelenléti oktatás, a szorgalmi időszak utolsó egy-két hetére csak nagyon indokolt esetben hívták be a hallgatókat személyesen. Noha az online vizsgáknak a többség örül, sokaknak vegyes érzései vannak a digitális oktatással kapcsolatban, és szinte mindenki bízik a szeptemberi nyitásban.

Május 10-től szigorú óvintézkedések betartása mellett visszatérhetnek a hallgatók a felsőoktatási intézményekbe, ahol akár személyes jelenlétet igénylő vizsgákat is szervezhetnek – közölte korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Ez azt jelenti, hogy míg az elmúlt hónapokban a rektorok csak az ágazati irányító miniszternél kezdeményezhettek intézménylátogatási tilalom alóli felmentést, addig most már saját hatáskörben is dönthetnek arról, hogy az egyetemek digitális, hibrid vagy hagyományos formában zárják le a félévet.

Mint ismert, a felsőoktatásról szóló törvény szerint a félév öt hónapból, a tanév pedig tíz hónapból áll. A korábban kihirdetett átmeneti szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy a képzések adott esetben meghosszabbodjanak, amivel megvalósulhat a járványhelyzet miatt tavasszal elmaradó fontos gyakorlati elemek pótlása.

Így oldották meg többek közt a Testnevelési Egyetemen is, erről az intézmény sport és rekreációszervezés szakos hallgatója mesélt az Indexnek.

„Előző héten csak gyakorlati óráim voltak, ahol igyekeztük pótolni az elmúlt időszak legfontosabb feladatait. Ezzel az extra héttel most egy kicsit tovább tart félév, de a vizsgák már online lesznek” – mesélte a 22 éves Evelin, aki sajnálja, hogy az elmúlt tanévben szinte csakis kizárólag elméleti tudásra tett szert.

A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés – ezt már az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) közölte honlapján. Sok más egyetemhez hasonlóan a héten itt is megkezdődött a vizsgaidőszak, jelen állás szerint azonban diplomaosztót és doktori avatást sem szerveznek, a diplomaszerzés igazolásának kiadása pedig elektronikus úton működik.

Jelezték azt is, hogy a 2021/2022-es tanévet fizikai jelenléttel kívánják megkezdeni, amihez elengedhetetlen, hogy minél több hallgató éljen az oltakozás lehetőségével.

Emellett már most hangsúlyozták, hogy a védettség hiánya önmagában nem fogja feljogosítani hallgatókat a távolléti oktatási lehetőséget biztosító kivételes tanulmányi rendre, sem a munkavállalókat az otthoni munkavégzésre.

Online fejezik be a tanévet a Budapesti Gazdasági Egyetemen is, amivel teljes mértékben egyetértenek a hallgatók. „Ha az oktatás online volt, úgy igazságos, ha a vizsgák is online vannak” – jelentette ki lapunknak Viki, aki emberi erőforrások alapszakon tanul. „Nem volt egyszerű a digitális oktatás, úgy érzem, hogy többet tanultam, mint ha bent lettem volna. Sajnos még mindig van pár tanár, aki technikailag nincs a topon, ez kissé megnehezítette a dolgunkat” – tette hozzá a fiatal.

A Budapesti Metropolitan Egyetemen köztudottan nagy a hallgatói élet, így az itt tanulók leginkább ezt hiányolták az elmúlt egy-másfél évben.

Az oktatással elégedett vagyok, de azt nagyon sajnálom, hogy szinte még nem is találkoztam a csoporttársaimmal. Szerettem volna új barátokat szerezni, és aktívan részt venni a közösségi életben, de erre egyelőre semmilyen lehetőségem nem volt

– mesélte Virág, pénzügy és számvitel szakos hallgató, aki tavaly szeptemberben kezdte az egyetemet.

A szorgalmi időszak utolsó hetére a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is maradt a digitális oktatás, valamint a vizsgaidőszakot is online bonyolítják le, ez alól kivételt csak a záróvizsgák és a szakdolgozatvédések jelentenek. Ugyanez vonatkozik a felvételi vizsgákra is, ez esetben a jelentkezőknek csak a Rendészettudományi Kar által végzett fizikai alkalmassági vizsgálaton kell személyesen megjelenniük.

Vidéken sem kockáztatnak az egyetemek

Pécsen is nagyon hiányolják a hallgatók az egyetemi összejöveteleket, a digitális oktatás pedig sok esetben a tanulásra is rányomta a bélyeget. „Én például nehezebben tudtam koncentrálni, így, hogy nem volt meg a hagyományos tanórai környezet. Jobban örültem volna, ha be kell járni, de tény, hogy a vizsgák így viszont könnyebbek lesznek” – mesélte Tomi, aki a Pécsi Tudományegyetem pszichológia szakán tanul.

A debreceni hallgatók ezzel azonban nem teljesen értenek egyet. „Mi azt tapasztaljuk, hogy a könnyű vizsgák online még könnyebbek, az összetettebbek viszont így távolról még nehezebbé válnak” – jelentette ki Máté, a Debreceni Egyetem turizmus és vendéglátás szakos hallgatója.

Szegeden, és Kecskeméten is hasonlóan jártak el az intézmények, itt is digitális oktatás maradt erre a rövid időre. Utóbbinál az online vizsgáktól azonban sokan tartanak, a vizsgák kitöltésére ugyanis csak kevés idő áll rendelkezésre. „Ezzel szeretnék elkerülni, hogy puskázzunk, de sokszor még gondolkodni is alig van időnk. Remélem, szeptembertől minden a régi lesz, mert ez így nem az igazi” – mondta Márk, a kecskeméti Neumann János Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatója.

(Borítókép: A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának adjunktusa virtuális közösségek órát tart az egyetem hibrid oktatásra berendezett tantermében 2020. november 13-án. Fotó: Sóki Tamás / MTI)