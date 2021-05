Ma még elég az ernyő, holnap már bárka kell

Az ország túlnyomó részén erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé várható eső, zápor, főként a középső és az északkeleti tájakon zivatarok is lehetnek – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki előrejelzésében.

A déli, délnyugati megyékben kiadós csapadék valószínű. Csütörtökön a nap első felében még országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a kora délutáni óráktól észak, északnyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, és a délkeleti, keleti országrész kivételével már több-kevesebb napsütés is valószínű.

Tartós eső a déli órákig még többfelé lehet, majd ezt követően nagyobb területen szűnni kezd (az északkeleti megyékben már reggeltől) a csapadék. Ugyanakkor délután szórványosan záporok, elsősorban a Duna–Tisza közén zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon élénk lesz, majd éjszaka már nagyobb területen megerősödik a légmozgás, ami csütörtökön napközben helyenként viharossá is fokozódhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 15 és 20 fok között várható, de a délkeleti megyékben ennél egy-két fokkal hidegebb is lehet.

Fotó: Időkép

Itt a pünkösd, megússzuk szárazon?

Az Időkép előrejelzése szerint pénteken száraz, változóan felhős-napos idő jön, többfelé élénk, nyugaton erős délnyugati széllel. Melegszik az idő, napközben 18–23 fokra készülhetünk.

Szombaton eleinte sok napsütés ígérkezik egy-egy záporral, délután az északi tájakon már több helyen eshet. A délnyugati szél felerősödik, néhol viharossá fokozódik. Délután 18–25 fokig melegszik a levegő.

A jóslatok szerint az északi, északnyugati megyékben a vasárnap is hűvösebb lehet, míg délen, délkeleten 25 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. Kevés záporra ismét északon van esély. Hétfőn már mindenhol átléphetjük a 20 fokot, délen pedig megközelítjük a 30-at is. Napos, meleg időre van kilátás, és a szél is veszít az erejéből.