Magyarországnak is fel kell készülnie az indiai mutánsra

Néhány hónappal ezelőtt kezdtük meg az osztrák biotechnológiai céggel a vakcinafejlesztési kísérleteinket, amelyeknek a laboratóriumi szakasza tulajdonképpen lezárult, most az állatkísérleti fázist tervezzük – mondta Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Nemzeti Virológiai Laboratórium vezetője.

A virológus a PTE videójában részletezi, hogy az állatkísérleti fázis első lépése az engedélyek beszerzése, így most azon dolgoznak, hogy ezeket megkapják. Amint ez a kezükben van, tudják folytatni a vakcinafejlesztési vizsgálatokat – mondta professzor.

Ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, nem is tervezzük, hogy ennek a járványnak a végét fogja jelenteni ez a vakcina. Az igazság az, hogy a céggel egy olyan vakcinafejlesztést tervezünk, amely a jövőben és a hosszú távú terveknek megfelel, esetleg a későbbi járványok esetében is használható lesz. Az általunk fejlesztett vakcina egy többkomponensű, és több lábon álló vakcina lesz, így nem csak a mostani járvány variánsaira, hanem a későbbi járványok, későbbi koronavírus-járványok esetén is hatékony lehet

– fogalmazott Jakab Ferenc, aki a koronavírus-variánsokról is szót ejtett videójában. Mint mondta, a mutációk már kiszorították az eredeti, vad típusú vírustörzset. Ami most szerinte aggodalomra ad okot, az az indiai úgynevezett dupla mutáns.

Amikor a brit variánsról először hallottunk, akkor azt mondtuk, hogy Magyarországon is meg fog jelenni. Most az indiai variánsról hallunk, és azt mondjuk: Magyarországon is meg fog jelenni. Nagyon nagy az esélye és a lehetősége annak, hogy felbukkan, és nagyon fontos a járványügyi folyamatos monitoring és a törzsek vizsgálata ahhoz, hogy mihamarabb kiszűrjük ezt a variánst, és azonnal tudjunk lépéseket tenni, hogy ne terjedjen, és a másodlagos terjedési láncokat ne alakítsa ki. Csak ez az egyetlen módja annak, hogy amennyiben megérkezik a variáns, a terjedését Magyarországon is megállítsuk