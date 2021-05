Ismét lehet időpontot foglalni Pfizerre

Fontos:

Az Országos Oltási Munkacsoport vezetője a sajtótájékoztató elején az oltási program állásáról beszélt. Elmondta, hogy közel 4,8 millió embert már sikerült legalább egyszer beoltani. Minél több a beoltott, annál kevesebb a beteg – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy egyre jobban fellélegezhetünk, de még nem szabad hátradőlni. Közölte azt is, hogy a kormány ma tárgyal arról, hogy 5 millió beoltottnál milyen enyhítések jöhetnek.

György István szerint napjainkban már késés nélkül ékreznek az oltóanyag-szállítmányok. Így az EESZT oldalán többféle vakcinára is lehet most foglalni. Elmondta, hogy „szívből ajánlja” a Sinopharm-vakcinákat, már csak azért is, mert a fejlesztés alatt álló magyar oltóanyag nagyon hasonlítani fog ehhez. Ezek mellett az AstraZenecára és a Szputnyik V oltóanyagokra is lehet időpontot foglalni, valamint. A mai napon újabb Pfizer-időpontokat is meghirdetnek – közölte György István.

190 ezer időpontot hirdettek meg, az oltásokat csütörtöktől vasárnapig tervezik beadni – mondta. Hozzátette: a jövő héten is fognak Pfizer-időpontokat hirdetni az újabb szállítmányok érkezése után. Emlékezetes, Orbán Viktor áprilisban a Kossuth rádióban jelentette be, hogy kizárólag csak egy napig lehet Pfizer-vakcinára is jelentkezni. A bejelentést követően az erre szolgáló honlap elérhetetlenné vált, közben az emberek megrohamozták a kórházakat. Erről egyébként egy szó sem esett az operatív törzs tájékoztatóján akkor.

György István arról is beszélt, hogy a 16–18 év köztiek közül is 120 ezren regisztráltak már, az ő oltásuk is folyamatban van. Magyarország oltási tempója példát diktál Európának – jelentette ki a sajtótájékoztató végén. Mindeközben hangsúlyozta hogy az oltás még annak ellenére is fontos, hogy a harmadik hullámot leküzdöttük, mivel a koronavírus-mutánsok terjedése akár egy újabb hullámot is eredményezhet a jövőben. „A vírussal szemben tartós és hatékony védettséget az oltás jelenti” – üzente azoknak, akik még nem vették fel a vakcinát.

Változott a beutazás Ausztriába

Kiss Róbert rendőr alezredes közölte, hogy az Ausztriába való beutazás feltételei a mai nappal megváltoztak. Az új szabályozás értelmében karanténkötelezettség nélkül beutazhat Magyarországról, aki

72 óránál nem régebbi PCR-teszttel, vagy 48 óránál nem régebbi antigénes teszttel rendelkezik, vagy átesett a fertőzésen, vagy mindkétszer beoltották.

Akit még csak egyszer oltottak be, az az első dózis utáni 22. napon karanténkötelezettség nélkül utazhat be.

Aki egyik kategóriába sem esik, annak a beutazás után 24 órával PCR-tesztet kell végeztetnie.

Az új szabályok ellenőrzése miatt a határátkelőhelyeken nagyobb várakozással kell számolni – mondta Kiss Róbert.

Kedvező járványügyi adatok

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, hogy a járványügyi adatok továbbra is kedvezően alakulnak Magyarországon. Ismertette azt is, hogy a járvány kezdete óta az összes fertőzött közt mindössze 5 százalékot találtak, akinek semmilyen alapbetegsége nem volt. „Nagyon fontos az egyéni védelem, az az igazán biztos, ha egyénenként védetté válunk a fertőzés ellen” – mondta.

Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a világjárványt még mindig nem sikerült leküzdeni, sok országban terjed még a fertőzés. Müller Cecília arról is beszélt, hogy a fiatal munkavállalók körében még mindig jelentősen terjed az oltás, épp ezért arra kérte őket, hogy regisztráljanak az oltásra. Területileg nézve Budapesten, Pest megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében terjed leginkább a járvány – mondta.

Müller Cecília arra is utalt, hogy ma van a háziorvosok világnapja, akik szintén nagyon sokat tettek a járvány leküzdéséért, valamint azt is megemlítette, hogy 90 éve alapította a Magyar Higiénikusok Társaságát. Emellett arról is beszélt, hogy nagyon örült Karikó Katalin legutóbbi kitüntetésének, valamint megköszönte a munkát a kormányhivatalokban, járási hivatalokban dolgozóknak, valamint a tisztiorvosoknak, szakértőknek mindazt, amit tettek.

Ezt követően Müller Cecília egy szokatlan, részkérdésről is beszélt:

EGYRE TÖBBEN FORDULNAK HOZZÁjuk A BABAÚSZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKKEL

Kifejtette: a jelenleg helyzetben már lehetőség van a babaúszásra, de két alapvető feltétel van. Az edzőnek védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie, valamint ezt ellenőrizni is kell.