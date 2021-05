A világból is kitekerhetünk, annyi új kerékpárutat jelentettek be

Pest megyében 26 kilométer kerékpárút épül – jelentette be a pénzügyminiszter szerdán közösségi oldalán.

Varga Mihály közölte, döntöttek a közlekedésfejlesztési pályázatokról, 3,2 milliárd forint támogatást adnak a beruházáshoz.

A Versenyképes Közép-Magyarország operatív program keretében Leányfalu, Nagykőrös, Dabas, Újhartyán, Csemő, Budakalász, Erődkertes, Gödöllő, Pilisborosjenő településeken kezdődik a kerékpárutak építése.

Rajtra kész a túrakerékpár- és e-bringa-kölcsönző hálózat Palócföldön is. A Palóc Út Egyesület több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy a térség kulturális hagyományait és természeti értékeit minél többen megismerjék. Az Interreg Szlovákia–Magyarország Partnerséget Építünk program is támogatja a főleg kerékpárosoknak szóló turisztikai kínálat bővítését. A Turizmus 0-100 éves korig elnevezésű projekt részeként most több vendégház bővítette szolgáltatásait elektromos- illetve túrakerékpárokkal. Új honlap segíti a közös online kerékpárbérlést és szolgáltatások értékesítését, túraajánlatokkal és hasznos információkkal látva el az érdeklődőket.

Már csak találó elnevezést keresnek a kerékpárbérlési rendszer számára, a névadó pályázaton résztvevők most háromnapos élménytúrát is nyerhetnek a Palóc Úton.