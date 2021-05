Megérkezett Kevin, a szudán zebra

Ritka zebrafaj, a szudán zebra nemzetközi fajmegőrzési programjában alapítóként vesz részt a debreceni állatkert. A zebracsődör Prágából érkezett a Nagyerdőbe, hároméves, csődör, és a Kevin névre hallgat.

Hazánk első vidéki állatkertje a Palawan-szigeteki leopárdmacska-tenyészpár érkezése után néhány évvel ismét olyan nemzetközi összefogáshoz csatlakozik alapító tagként, amelynek célja az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram létrehozása egy, a vadonban egyre fogyatkozó és állatkertekben is ritkaságnak számító alfaj megmentése érdekében.

Az alföldi zebra legritkább alfajának, a szudán zebrának mindössze harminchét egyede él a világ tíz állatkertjében, egyetlen ismert, vadon élő populációja pedig legfeljebb háromszáz egyedet számlál a klímaváltozás és a túlzott legeltetés miatti élőhelyvesztés, valamint az orvvadászat miatt.

Kevin jelenleg struccok társaságában tekinthető meg az állatkert Afrika-panorámakifutóban, de reményeik szerint háremet is kap a közeljövőben: a most megalakuló program célja ugyanis, hogy olyan stabil, életképes állatkerti állományt hozzon létre és tartson fenn, amely a későbbiekben a vadonba történő visszatelepítésekre is alkalmas lesz.

(Borítókép: Szudáni zebra (Equus quagga borensis) a Debreceni Állat- és Növénykertben 2021. május 20-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)