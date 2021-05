A pünkösdi hétvégén, vasárnap meglesz az ötmillió beoltott – ezt mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Ez egy újabb mérföldkő lesz a lazítások sorában. A kormány egyébként egyedüliként a világon, az átoltottsági számokhoz igazítva, fokozatosan enyhített az korlátozásokon.

Az enyhítések első köre április 6-án volt, amikor a beoltottak száma elérte 2,5 milliót. Akkor a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosult, az addig zárva tartó üzletekben a négyzetméter-alapú szabályok léptek életbe, kinyithattak a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.

Ezt követően április 24-én érte el a 3,5 milliós átoltottságot az ország, kinyithattak a teraszok. Ugyanakkor a kijárási tilalom este tizenegy órára módosult, és a boltok is hosszabb ideig lehetnek nyitva. A teraszokon nem kell a védettségi igazolvány.

Három héttel ezelőtt, amikor elértük a négymillió beoltottat, olyan lazításokat vezettek be, amelyek csak az igazolvánnyal rendelkezőkre vonatkoznak. Ők azóta mehetnek az éttermek belső tereibe és szállodákba is. Számukra elérhetővé váltak a szabadidős létesítmények (pl. mozi, színház, múzeum), illetve a konditermek is.

A maszkhasználatra vonatkozó szabályok nem változtak, továbbra is hordani kell mindenütt, még a védetteknek is. Az Index csütörtökön megkérdezte az olvasóktól, hogy eltörölnék-e a szabadtéri maszkhasználatot. Háromezer válaszadó 82 százaléka válaszolta azt, hogy igen.

Mire számíthatunk ötmillió beoltottnál?

A csütörtök reggeli koronavírus-adatok tanúsága alapján a beoltottak száma eddig 4 829 595 fő, közülük 2 814 805-en a második oltását is megkapták. A lazítások szempontjából az elsőként beadott oltások számítanak, így az ötmilliós határhoz 170 405 főt kell beoltani. Ez Gulyás jóslata szerint négy nap alatt elérhető lesz.

A kormányszóvivő egy héttel ezelőtt néhány részletszabályt ismertetett, hogy milyen enyhítésekre lehet számítani az ötmilliós átoltottságnál. Egyebek mellett lehet majd lakodalmakat tartani, táborokat szervezni, illetve feloldják a temetésekre vonatkozó intézkedéseket is.

Jövő hét keddtől már biztos, hogy időpont nélkül, sorszámhúzással lehet a kormányablakokban ügyeket intézni.

Szentkirályi Alexandra arról is beszélt korábban, hogy újra indulhatnak az üzleti rendezvények, illetve Orbán Viktor a múlt héten a Kossuth rádióban hangsúlyozta, a zenés, tömeges rendezvényekhez biztos, hogy kelleni fog a védettségi igazolvány. Azt egyelőre nem tudni, hogy a koncerteket és bulikat engedélyezi-e a kormány.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt mondta, hogy a végleges döntés a péntek reggeli operatív törzs ülésén születik meg, amit Orbán Viktor miniszterelnök fog ismertetni a Kossuth rádióban, a szokásos reggeli interjúban.

(Borítókép: Egy pedagógust beoltanak a Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyag második adagjával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sántha Kálmán Szakkórházában kialakított oltóponton Nagykállóban 2021. május 16-án. Fotó: Balázs Attila / MTI)