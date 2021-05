Szijjártó Péter: Mongólia és Grúzia is elfogadja a magyar oltási igazolványt

Két tárgyalás ismét lezárult, így Mongóliával és Grúziával is elfogadjuk egymás oltási igazolásait − jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Ez azt jelenti, hogy ezekbe az országokba is karantén- és tesztmentesen lehet utazni a beoltott magyaroknak.

A miniszter kiemelte, hogy továbbra is folynak a kétoldalú tárgyalások arról, hogy elismerjék egymás oltási igazolásait, és lehetővé tegyék a szabad utazást. Hangsúlyozta: az európai országokkal is „gőzerővel” egyeztetnek, és amint lezárulnak a tárgyalások, azok eredményeit is be fogják jelenteni.

A miniszter csütörtök délelőtt érkezett meg Brüsszelbe, ahol az Európai Unió külkereskedelmi miniszterei tartanak ülést. Napirenden van a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) reformja és az amerikai–európai gazdasági együttműködés is.