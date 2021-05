Müller Cecília: Hétfőtől szabad a látogatás a kórházakban

Újabb lépés a szabadabb életért: a hétfői naptól a kórházainkban feloldjuk a látogatási tilalmat – jelentette be Müller Cecília az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos ismertette, hogy csütörtökre 780 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 51 beteg. Kórházban 1836 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 212-en vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus legfiatalabb áldozata egy 43 éves férfi volt szerdán.



A leghatásosabb és célzott fegyverünk a koronavírussal szemben az oltás. Aki regisztrál, rögvest tud időpontot foglalni. A tegnap meghirdetett 199 ezer Pfizer-vakcina-időpont felét ma délre lefoglalták. A mai napon 64 800 Moderna-vakcina, holnap 55 200 AstraZeneca-oltóanyag érkezik Magyarországra. Utóbbi szállítmányból a második körös oltásokat végzik majd

– mondta Müller Cecília. A tiszti főorvos ezután jelentette be, hogy

hétfőtől újra látogathatók a kórházi betegek.

Müller Cecília azonban kérte, hogy csak egészséges emberek látogassák a betegeket.

A látogatás feltétele a védettségi igazolvány. További feltételek, hogy egy napon egy beteget egy fő látogathat, és maximum egy órát tölthetnek együtt

– részletezte a tiszti főorvos.

Müller Cecília elmondta, az indiai mutáns jelenlétét még mindig nem mutatták ki Magyarországon. A tiszti főorvos részletezte, hogy jelenleg 1720 aktív koronavírusos gondozott van a szociális otthonokban, közülük 618-an vannak kórházban. Az otthonokban élők közül húszezer ember már meggyógyult, a nemzetközi adatok szerint a koronavírusban elhunytak 41 százaléka szociális otthonok lakója volt – tette hozzá.

A tiszti főorvos zárógondolatként kiemelte: most a fiatalokon sor, nekik kell felvenniük az oltást. Mint mondta, továbbra is az egyéni védelemben hisz, a védőoltás pedig az egyetlen megoldás. Hozzátette: a védőoltás azoknak is javasolt, akik már átestek a fertőzésen, mert hosszabb távon nyújt biztonságot.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője elmondta, hogy a szerdai napon a rendőrök

379 esetben intézkedtek maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt,

71 esetben szegték meg a kijárási tilalmat,

48 alkalommal intézkedtek átutazó személyekkel szemben.

(Borítókép: Müller Cecília beszél az operatív törzs sajtótájékoztatóján 2021. május 20-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)