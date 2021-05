Megszerzett dokumentumok és rendőrségi vallomások alapján rekonstruálta a HVG, mi is történt pontosan azon az ominózus tengeri kiruccanáson, mely Győr polgármesterének politikai karrierjébe került.

Öt fiatal nő és hat férfi találkozott 2018. május 21-én a horvátországi Trogir városában. A lányokat Z. irányította a helyszínre. A kikötőben már várta őket a luxusjacht, melyet négy napra béreltek ki. A hat győri vállalkozó férfi közül három barát, ők álltak egymáshoz a legközelebb: Rákosfalvy Zoltán ügyvéd mellett egy ismert győri milliárdos nagyvállalkozó, János, valamint Győr első embere, Borkai Zsolt akkori fideszes polgármester. – A HVG360 eddig nem ismert iratok és vallomások alapján háromrészes cikksorozatban tárta fel az eseményeket.

“Győri polipként” ismert triumvirátus majdnem mindent behálózott az iparűzési adó miatt gazdag megyeszékhelyen, emiatt pedig szép számmal lettek ellenségeik is még a jobboldalinak elkönyvelt nagyvállalkozói körökben is.

A Borkait is futtató Fidesz–KNDP nem sokkal korábban nyert kétharmaddal az országgyűlési választáson. Rákosfalvy sorra nyerte a kaszinókoncessziókat, magabiztosan haladt a NER belső körei felé. Bár még hónapok voltak az önkormányzati választási kampányig, úgy tűnt, Borkai pozícióját és ezzel a befolyásos barátai helyi hatalmát semmi nem veszélyezteti.

Ervin, a győri vendéglátós érkezett a helyszínre egyedül autóval, a férfiak mind magánrepülőgéppel jöttek. Hozzá hasonlóan kilógott a társaságból Tamás is, a sportcsarnokokat, ipari parkokat tervező cég mérnök vezetője, ő ugyanis csak Jánossal és Borkaival állt baráti kapcsolatban. A hoszteszek megjelenése nemcsak Ervint lepte meg, hanem Jánoson és az ügyvéden kívül mindenkit. A lányokat közvetítő Z.-t csak János és Rákosfalvy ismerte, ők találták ki, hogy a többi férfinek ez lesz majd a meglepetés.

Bár Rákosfalvy tanúmeghallgatásán nem tudta megmondani Z. vezetéknevét, csak annyit tudott róla, hogy a férfi rendezvényszervezéssel, hoszteszekkel foglalkozik, azt megemlítette a rendőröknek, hogy Z. a telefonbeszélgetés közben azt mondta neki, korábban már beszéltek telefonon “tao-felajánlás ügyben”, de erre az ügyvéd nem emlékezett.

Borkai és Rákosfalvy is azt állította a vallomásában, hogy egyik nőt sem ismerte. A kihajózást követő hosszabb hajóút után egy öbölben horgonyoztak le. Szólt a zene, ittak és táncoltak, Borkai már elég részeg volt.

„Ott a Borkai Zsolt mellé már odaült két lány, akik már akkor nagyon közvetlenek voltak, viszont volt olyan lány, aki visszahúzódóbb volt” – emlékezett vissza a szex előtti történésekre János,

aki szerint „Zsoltra kifejezetten nyomultak a lányok”. János szavai szerint – „az lett a vége, ami a felvételeken is látható, hogy Zsolt az egyikükkel szexuális kapcsolatba lépett, illetve Rákosfalvy szintén elfogadta az egyik lány közeledését”.

Borkai a vallomásában úgy emlékezett vissza, hogy a nők azt mondták: „ha gondoljuk, akkor többet is akarhatunk, de ennek ára is van... úgymond felajánlották a szexuális szolgáltatást”. A társaság tagjai közül a tanúvallomások szerint csak azok szexeltek a nőkkel, akikről a felvételek is készültek, a többiek csak rövid ideig vagy egyáltalán nem tartózkodtak a hajónak ezen a részén. A férfiak közül Rákosfalvy, Borkai és Zoltán szexelt, azt mindannyian tagadták, hogy a hajón kábítószereztek volna.

Rákosfalvy a rendőröknek azt mondta, ha észrevette volna, hogy a lányok közül bármelyik fotózik, biztosan nem hagyta volna, ahogy a társaság többi férfi tagja sem, Borkai pedig azt vallotta később: hiba volt, hogy amikor a lányok a hajóra felszálltak, nem mondták meg nekik, hogy tilos fényképezni. A nappaliból, ahol a szexparti ment, két lépcső vezet le, a nő, aki a fotókat csinálta, valószínűleg a lépcsőfordulóban elbújva készíthette azokat. Borkai a rendőröknek azt mondta:

Halvány emlékem van egy pillanatról, amikor az egyik hölgy kezében a telefonnal jött fel a lépcsőn a középen lévő kabin részben, én meg is kérdeztem tőle, hogy Mit csinálsz? Felvételt? Ő azt mondta, hogy nem, nem. Emlékezetem szerint ezen lány az ikerlányok közül az egyik volt.

A nők csak egy éjszakára maradtak, másnap hazamentek. Útiköltséggel együtt fejenként 800–1000 euró volt a tiszteletdíjuk, ezt a pénzt Borkai, Rákosfalvy, János és Zoltán dobta össze. A férfiak még három napig folytatták hajós kiruccanásukat.

Napvilágra kerülnek a felvételek

2019 februárjának végén Borkai épp egy lovastúrán vett részt, de meg kellett szakítania, mert Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója akart vele találkozni a győri Aranyhal étteremben.

Megbeszélésük feszült légkörben zajlott. “Gábor leült velem szemben és közölte velem, hogy Budapesten kompromittáló felvételek és videók keringenek rólam. Lehet, hogy nem ezt a szót használta, de ez volt a lényeg. Mondta, hogy egy hajón vagytok és ott készültek. Mondtam neki, hogy én csak képekről tudok, szerintem nincsenek felvételek, viszont ő közölte, hogy biztos vannak felvételek, mert azokat is látta" – emlékezett vissza vallomásában Borkai.

A találkozó után a polgármester Tamásnak és Ervinnek azt mondta, hogy Kubatovtól megtudta: az adriai hajós buliról fotók készültek, ezeket pedig focista körökben próbálták eladni, így szerzett erről tudomást a pártigazgató is. A polgármester megnyugtatta a barátait, hogy ne aggódjanak, Rákosfalvy intézi az ügyet.

Borkai azt elhallgatta Kubatov előtt, hogy 2018 júliusában, alig másfél hónappal a hajós buli után felkereste őt az ETO egykori focistája, Póczik József a hajón készült fotókkal. Ezek még nem intim helyzetben ábrázolták. Amikor később Póczik újra jelentkezett, Borkai azonnal találkozni akart vele. A volt labdarúgó négy fotót adott át, ezeket már szex közben készítette valaki. Póczik elmondása szerint egy olyan volt focista barátja adta neki a fotókat, aki jócskán benne van az éjszakai életben, az alvilág tagja. Borkaiban és Rákosfalvyban ekkor tudatosult, hogy valaki képeket készített a buliban, erről azonban a barátaik előtt hallgattak. Póczik váratlan felbukkanását több hónapnyi csönd követte. Ezt a csöndet törte meg Kubatov jelentkezése és a közlés, hogy videófelvételek is vannak.

2019. március elején Rákosfalvyt egy korábbi ügyfele, P. Zoltán kereste fel győri irodájában. Vele volt J. Zoltán egy “behajtó kinézetű személy" is, akik megzsarolták az elé tett fényképekkel. A zsaroló - aki egy zavaros indoklást adott elő arról, honnan ismeri a felvételeket készítő lányt - azt állította: ő töltötte le a lány mobiljáról a képeket és azért jött, hogy “ezek a fotók ne kerüljenek máshová”, ami azt jelentette: ha nem egyeznek meg vele, akkor a fotók nyilvánosságra kerülhetnek.

Mi ezt el akartuk tussolni, mert féltünk a következményektől

– mondta Borkai a rendőröknek, amikor később arról kérdezték, miért nem jelentették fel a zsarolót.

J. Zoltán, Rákosfalvy szerint 12 millió forintot kért a képekért és azért a pendrive-ért, amelyen a videófelvételek voltak. Rákosfalvy – tartva a nyilvánosságra kerülő felvételektől – tízmillió forintot ajánlott a képekért és a pendrive-ért, de azt is kérte J-től, hogy hozza oda az irodájába azt a lányt, aki a felvételeket készítette. J. Zoltán elfogadta az ajánlatot, és azt mondta neki, megpróbálja elhozni a hölgyet. Rákosfalvy ezután arra kérte a baráti társaság tagjait, hogy dobják össze a tízmilliót, Bár azok, akikről nem készülhetett felvétel, kezdetben húzódoztak, ám végül beleegyeztek, hogy ők is fizetnek.

Néhány nap múlva J. Zoltán és P. Zoltán újra megjelentek Rákosfalvy irodájában, és magukkal hozták a képeket és a pendrive-ot is, de a lány helyett csak a fényképét. Rákosfalvynak ismerősnek tűnt rajta a lány. Mivel nem állt módjában tovább időt húzni, újabb feltételeket szabni, ezért csak egy előre lekészített szerződést íratott alá.

Én 10 millió forintért megvásárolom tőle a szexuális tartalmú felvételeket tartalmazó pendrive-ot, valamint a kinyomtatott fotókat

– áll Rákosfalvy vallomásában. Az ügyvéd azt remélte, így legalább okirati nyoma marad annak, hogy megzsarolták.

“A pénzéhes zsaroló figyelmét azzal altattam el, hogy egy adatvásárlási szerződést szerkesztettem” – mondta a rendőröknek. “A szerződésben külön belerejtettem egy pontba a zsarolásra való hivatkozást is és a 2/E. pont alá külön bele is írtam, hogy ha ezek a felvételek bárhol is megjelennek, illetve a szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, az által J. Zoltán megvalósítja a zsarolás tényállását” – magyarázta Rákosfalvy, hozzátéve, hogy számára abban a súlyos félelmi helyzetben... csak az maradt, hogy igazolni tudjam, hogy a zsaroló ott járt. Az ügyvéd azzal nyugtatta aggódó barátait, hogy “biztosítva” vannak, de azt nem említette, hogy hogyan. Valójában sehogyan.

Miközben Rákosfalvy J. Zoltánnal egyezkedett, Borkainak Budapesen Kubatov Gábor azt mondta, hogy beszélt a nagyfőnökkel (Orbán Viktorral), aki magánügynek tekinti azt, ami történt. Azt is jelezte, hogy feltehetően a kampányidőszakban előveszik majd a témát, de azzal nyugtatta a polgármestert, hogy ha ki is kerülnek a felvételek, azt a jobboldali sajtóban blokkolni fogják. Borkai szerint Kubatov ezzel azt közvetítette, hogy a nagyfőnök szerint "minden rendben van, és minden mehet tovább úgy, ahogy eddig is".

Innentől már nem a párt volt a lényeg, hanem a család - magyarázta Borkai. A baráti társaság megpróbáltatásai azonban nem értek véget. Rákosfalvyt ugyanis az első zsaroló P. Zoltán testvére, P. Péter is megkereste azokkal a fényképekkel, amiket Pócziktól kapott. Elmondása szerint Póczik egy ismeretlen nevében 10 millió forintot kért értük. P. Péter később azt tanácsolta Rákosfalvynak, hogy eszébe ne jusson fizetni Pócziknak, aki egy fantom zsarolóra hivatkozik, mert valójában ő a zsaroló. Borkai vallomásában azt mondta, hogy Póczik, az egykori focista 2019 nyarán őt is felhívta és azt mondta neki, hogy “előkerült még legalább 20 fénykép”. Ekkor azonban már nem mutatott olyan érdeklődést, mint amikor Póczik először kereste meg a képekkel. Lerázta azzal, hogy már nem érdekli a dolog, majd kinyomta a telefont.

Borkai és Rákosfalvy az alvilág célkeresztjében

Kevesebb mint két héttel az önkormányzati választások előtt Borkai Zsolt biztos befutónak számított. Kubatov pártigazgató ekkor hívta telefonon tájékoztatva, hogy aznap este vagy másnap reggel, de nyilvánosságra kerülnek a felvételek. És nem csak a hajós képek, hanem korrupcióval és drogozással kapcsolatos hírek is. Igaza lett. Kubatov a telefonban arra az ismeretlen(ek) által írt blogra utalt, amely a rejtélyes Ördög ügyvédje néven jelent meg. Az első bejegyzés 2019. szeptember 30-án látott napvilágot, az első fénykép október 3-án.

Borkaiék tudták, hogy egy fiktív karakter az ördög ügyvédje, nem az ő köreikből való. A polgármester október 7-én a Győr+ tévének elismerte, hogy ő van a felvételeken.

Ezen a napon más is történt: Rákosfalvy elment a rendőrségre és feljelentést tett. Egyúttal átadta a rendőröknek azokat a képeket, amiket Borkai Pócziktól kapott, néhány nappal később pedig, amikor kihallgatták, magával vitte azokat a dokumentumokat is, amivel bizonyította, hogy J. Zoltánék megzsarolták őket. A rendőrök kérdésére, hogy miért nem akkor tette a feljelentést, amikor a zsarolás történt, azt mondta: sem magának, sem a barátainak nem akart hátrányt okozni azzal, ha esetleg a felvételek nyilvánosságra kerülnek.

A rendőrök előtt két ügy hevert: egy zsarolásos ügy, valamint az Ördög ügyvédje nevű blog, amelynek készítője vagy készítői különleges személyes adatokkal élt(ek) vissza.

Miután az Ördög ügyvédje blog megjelent, Rákosfalvy kapcsolatba lépett egy olyan társasággal, amely focis körökbe van beágyazva: a Mikó–Tóth párossal. Tóth Csaba a biztonsági szektor egyik ismert alakja, legalább két évtizede biztosít futballmérkőzéseket a legkeményebb szurkolótáborokkal szemben, az ő társa Mikó István. (A sajtó a Tóth–Mikó párost leginkább Kubatov Gábor “embereiként” tartja számon, Tóth ezt rendre visszautasítja.) Rákosfalvy vallomása szerint Mikó elmesélte neki, hogy korábban J. Zoltán és egy F. Gábor nevű férfi felkereste őt a felvételekkel, és megkérdezte, hogy “ezzel mit tudnának kezdeni”, mire ő – állítása szerint – azt mondta, “azonnal tépjék azokat össze és meg se próbáljanak vele bármit tenni, mert ez egy nagyon súlyos bűncselekmény.”

F. Gábor a zsarolási ügy egyik gyanúsítottja. Ő egy ismert győri virágkereskedő fia, ami azért lényeges, mert F. Gábor édesapja és Rákosfalvy jól ismerik egymást. F. Gábor drogfüggő lehet, meg is romlott a viszonya az apjával, aki már nem él együtt a fiatalember édesanyjával. Az asszonynak új párja van, akit úgy hívnak: Póczik József.

Rákosfalvy vallomása szerint Mikó és Tóth derítette ki, kik állnak a zsarolás mögött. Eszerint a felvételeket a hajón tartózkodó ikerpár egyik tagja, Lili készítette, méghozzá azért, mert F. Gábor és annak felesége, F. Klaudia megbízta ezzel. A lánynak ezért pénzt ígértek, de végül nem fizettek. Ehelyett megszerezték a mobilját és leszedték róla a felvételeket. Rákosfalvy szerint Mikóék “nyomozása” kiderítette: J. Zoltán és Póczik mögött is F. Gáborék álltak. Mikó azt is elárulta Rákosfalvynak, hogy találkozott F. Gáborral, tőle kapta meg a videók és a képek adathordozóját.

Valóban volt egy találkozó Mikó, Tóth és F. Gábor között, 2019 őszén. Erről a találkozóról ráadásul az éjszakai élet egyik ismert alakja, a kecskeméti maffiaper egykori elítéltje, M. Richárd is megemlékezett a vallomásában, mivel nála is ott voltak a Borkai-felvételek.

M. Richárd és F. Gábor 2017 óta ismerik egymást. Amikor M. Richárd a Dózsa György úti baleset miatt házi őrizetben volt, F. Gábor és felesége, Klaudia elmentek a lakására. A pár ekkor elújságolta neki, hogy a feleségének a barátnője részt vett egy hajóúton és az ott történtekről az egyik lány a telefonjával felvételeket csinált. “Gábor azt is elmesélte, hogy a szülei elváltak és haragos viszonyban vannak. Az édesapját a felvételen lévő ügyvéd képviseli, emiatt össze is vesztek az ügyvéddel. Erre fel mutatta meg a felvételt, hogy nézzem meg, mit csinálnak” – mesélte a rendőröknek M. Richárd. A felvételt meg is nézték, majd a pendrive ott marat M. Richárdnál.

2019 őszén M. Richárdot még a felvételek nyilvánosságra kerülése előtt felhívta Tóth Csaba, hogy kerítse elő neki F. Gábort, mert “van egy kis probléma”.

Csaba azt mondta, hogy valakit meg akarnak zsarolni egy horvátországi hajóúttal. Ekkor jutott eszébe a nála maradt pendrive. Tóth Csaba F. Gáborral a Four Seasons Hotelben akart találkozni – áll Richárd vallomásában. Richárd ekkor felhívta Gábort, elmondta neki, hogy el kell jönnie vele a Four Seasonsbe, „mert van egy kis baj”.

“Mivel korábban nem kértem tőle ilyet, szerintem ettől megijedhetett és bátorítás gyanánt még jobban szétcsapta magát, mint korábban” – emlékezett vissza Richárd, utalva arra, hogy F. Gábor elég gyakran kokainozott. A találkozón M. Richárd, Tóth Csaba, Mikó István és egy Zoltán nevű férfi vett részt, utóbbi az a J. Zoltán lehetett, akinek Rákosfalvy kifizette a tízmillió forintot. „Gábortól mi mindannyian azt kértük, hogy álljon le ezzel az egésszel". Végül Gábor felállt, közölte, hogy kihívja a rendőrséget, majd elszaladt a feleségével együtt. M. Richárd mindenesetre átadta a Tóth Csaba társaságában jelen lévő ügyvédnek, azaz Mikónak a pendrive-ot.

A találkozó után két-három nappal, még az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt M. Richárd szerint F. Gábor felhívta őt és közölte vele, hogy „akkor most ő megkeresi Orbán Viktort." Azt nem tudja, hogy a felvételeket végül ki és miért hozta nyilvánosságra.

A tanúvallomások alapján a rendőrség gyorsan összerakta, mi is történhetett – legalábbis ami a blog megjelenése előtti időszakra, a zsarolásra vonatkozik. Eszerint K. Lilit, az ikerlányok egyikét F. Gábor és felesége, F. Klaudia bízta meg a felvételek elkészítésével. Ő százezer forint reményében teljesítette a megbízást. A rendőrségi gyanúsítás szerint a felvételeket továbbította Klaudiának. F. Gábor megbízásából 2019 márciusában J. Zoltán – P. Zoltán közvetítésével – felkereste Rákosfalvyt. A zsarolás útján szerzett tízmillión F. Gábor és J. Zoltán fele-fele arányban osztozott.

(Borítókép: Borkai Zsolt 2019. október 15-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)