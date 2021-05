Kiszivárgott a Gyurcsány-krimi főszereplőinek neve

Javában forog a Gyurcsány Ferenc 2006. évi őszödi beszédét övező eseményekről szóló politikai krimi, ennek ellenére hatalmas titkolózás övezi – derül ki a 24.hu cikkéből.

Ahogy arról február végén az Index is beszámolt, mintegy 800 millió forintból készül A hazugság ára címet viselő nagyjátékfilm, amelynek középpontjában az őszödi beszéd kiszivárogtatása és az azt követő zavargások állnak. A tartalmát összefoglaló szinopszis szerint

egy ambiciózus, de elnyomott közvélemény-kutató szakember rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy dönt, fényt derít az igazság részleteire, hogy azzal jobb pozíciót zsarolhasson ki magának. Összeáll újságíró szerelmével, és nyomozni kezd, de mivel hamar konfrontálódik a főnökével, egy nagy hatalmú kör célpontjává válnak.

A 24.hu információi szerint a filmet a Mega Film Kiadó Kft. gyártja, azonban sem a cég ügyvezetője és társtulajdonosa, Kálomista Gábor, sem a castingot végző Universe Management Kft. ügyvezetője nem kívánt nyilatkozni róla. A film forgatása ennek ellenére már biztosan megkezdődött, legalábbis az egykori megostromolt tévészékház körül fotók tanúsága szerint már megjelentek a kiégett autók és a rohamrendőrök.

Most úgy tűnik, hogy már a főszereplők személye is megvan két 1990-es születésű színész, Bánovits Vivianne és Mózes András személyében. Bánovits Vivianne-t telefonon érte el a lap, ő nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy szerepel a filmben. Mózes András nem válaszolt.

Úgy tudni, rajtuk kívül még Zayzon Zsolt, Szikszai Rémusz és Trill Zsolt neve is előkerült a szereplőgárdából, ők meg is erősítették részvételüket.

Az egyelőre nem világos, hogy Gyurcsány Ferenc személye felbukkan-e a filmben, és ha igen, ki alakítja majd.

A film finanszírozásáról és bemutatásáról hivatalos információk egyelőre nem állnak rendelkezésre, a premiert illetően azonban napvilágot látott egy feltételezés. E szerint még a 2022. évi országgyűlési választások előtt tervezik bemutatni a filmet, amelyet ez esetben aligha lehet majd elválasztani a választási kampánytól.