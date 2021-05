Gyurcsány Ferenc szomorú

Úgy tűnik, hogy már a főszereplők személye is megvan a 800 millió forintból készülő Gyurcsány-krimihez, amelynek középpontjában az őszödi beszéd kiszivárogtatása és az azt követő zavargások állnak. Egyelőre úgy néz ki, hogy két 1990-es születésű színész, Bánovits Vivianne és Mózes András is részt vesz a munkálatokban. Rajtuk kívül még Zayzon Zsolt, Szikszai Rémusz és Trill Zsolt is a szereplőgárda tagja, ők meg is erősítették részvételüket.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy Gyurcsány Ferenc megjelenik-e a filmben, de az biztos, hogy ő nagyon készül.

Gyurcsány Ferenc korábban sem titkolta, nagy vágya, hogy Hugh Grant alakítsa őt a 800 millió forintból készülő, A hazugság ára címet viselő nagyjátékfilmben, de úgy tűnik, pénteken végleg bebizonyosodott, hogy ez nem fog összejönni, és úgy néz ki, hogy elég érzékenyen érintette a volt miniszterelnököt, aki érzéseinek egy Facebook-kommentben adott hangot, a 444 bejegyzése alatt. A hozzászólására eddig több mint 300-an válaszoltak, és hatezren reagáltak.