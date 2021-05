Galgóczi Ágnes: Könnyen lehet, hogy ön lesz az ötmilliomodik beoltott!

Folyamatosan javulnak a járványügyi adatok, 4 898 866 fő kapott oltást, 2 886 292-en már a második oltásukat is megkapták – jelentette be Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.

Galgóczi Ágnes a járványügyi adatokat értékelve úgy fogalmazott, hogy a harmadik hullám elvonulóban van. Közeledünk az ötmilliomodik beoltotthoz, amelyet követően további enyhítések várhatók. Emlékeztetett arra, hogy ehhez a regisztráltaknak lehetősége van közvetlen időpontfoglalásra Pfizer-vakcinára is, de egy kevés AstraZeneca-, Szputnyik V és Sinopharm-vakcinára is lehet időpontot foglalni.

Könnyen lehet, hogy Ön lesz az ötmilliomodik beoltott!

– húzta alá.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy az intézkedések enyhítésével nem dőlhetünk hátra, az óvatosság továbbra is indokolt.

A kórházakban mától részlegesen feloldják a látogatási tilalmat, ám bizonyos korlátozó intézkedések továbbra is érvényben maradnak.

Egy beteghez egyszerre egy látogató érkezhet, legfeljebb egyórás időtartamban, érvényes védettségi igazolvány vagy negatív teszt ellenében. A testhőmérséklet mérése kötelező. Ha a látogatás a kórház kertjében, szabadtéren is megvalósítható, jöhet több látogató is. Koronavírusos beteg továbbra sem látogatható.

Végezetül Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra is, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén a számos várható kültéri program mellett is tartsuk be a járványügyi szabályokat, valamint a köhögési-tüsszentési etikettet.