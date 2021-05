Orbán Viktor szerint legyőztük a harmadik hullámot, ő Facebook-posztban ünnepel

A beoltottak száma 4 898 866, ez azt jelenti, hogy a hétvégén minden emberi számítás szerint elérjük az ötmilliót. Ötmillió beoltott magyar, ez korszakhatár. Ez azt jelenti, hogy a járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében le is győztük – osztotta meg Orbán Viktor közösségi oldalán a Kossuth rádióban elhangzott szavait.

COVID 2/192. Legyőztük a harmadik hullámot // We have beaten the third wave!