Van egy kérdés, amiben egyetért a kormány és az ellenzék

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, június második felétől jön az európai zöld igazolvány. A jogszabály automatikusan csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákat fogadja el, tehát a Magyarországon tömegesen alkalmazott kínai Sinopharmot és az orosz Szputnyik V-t nem, az ezekre vonatkozó döntést a tagállamokra hagyja.

Ujhelyi István szocialista EP-képviselő szerint

ez a megoldás fontos előrelépés, hiszen magam is azt a határozott álláspontot képviseltem, hogy egyetlen uniós állampolgárt sem érhet hátrány, amiért nem az EMA által engedélyezett vakcinát kapta. Az Európai Parlament tehát – többek között az én lobbimnak is köszönhetően – engedett korábbi, mereven elutasító álláspontjából, és nyitva hagyta a kaput a keleti oltóanyagok elfogadása előtt is.