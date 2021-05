Egy 42 éves férfi a koronavírus legfiatalabb áldozata

Az elmúlt 24 órában három negyvenes is meghalt koronavírusban. Aszombati adatok tanúsága szerint a legfiatalabb áldozat egy 42 éves férfi volt, akinek alapbetegségként magas vérnyomást és heveny hasnyálmirigy-gyulladást jelöltek meg.

Az áldozatok között van egy 47 éves férfi, akinek nem volt ismert alapbetegsége, valamint egy 49 éves férfi is, akinek májzsugora, orbánca is volt, de hepatorenális szindrómában és vérszegénységben is szenvedett.

Meghalt két ötvenes is, az egyikük egy 50 éves férfi, akinek nem jelöltek meg alapbetegségként semmit, illetve egy magas vérnyomásos, kórosan elhízott 55 éves nő is elhunyt. A legidősebb áldozat egy 95 éves demens férfi volt.

Szombatra a koronavírusban, vagy annak szövődményeiben 48-an haltak meg, a járvány kezdete óta 29 475-en vesztették életüket, többségük idős, krónikus beteg volt.