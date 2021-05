Kásler Miklós: Nem voltak megbízhatóak a vakcinaszállítmányok

Az interjú elején – ahol szokás szerint Gazsó L. Ferenc kérdezte a minisztert – Kásler Miklós arról beszélt, hogy az oltások révén sikerült felszámolni a járványt.

A járvány felszámolásában Magyarországon most már teljesen egyértelműen és vitathatatlanul a tömeges oltásoknak volt jelentős a szerepe

– mondta, hozzátéve: mindenkit arra kér, hogy oltassa be magát, mert aki ezt nem teszi meg, az „előbb-utóbb el fogja kapni a vírust, annak minden következményével együtt”.

Kásler Miklós arról is beszélt, hogy az egészségügyben is folytatni fogják azokat az átalakításokat, amelyeket korábban elkezdtek. „Központi kérdés az alapellátás átalakítása, azon belül is a csoportpraxisok kialakítása, valamint elkészült a nemzeti járványügyi program is, a szakmai kollégiumok pedig elindították az összes előforduló betegség terápiás irányelveinek megújítását” – mondta.

Gazsó L. Ferenc azt is megkérdezte Kásler Miklóstól, hogy miért van szükség magyar oltóanyaggyára Debrecenben, ha különböző forrásokból „megbízható mennyiségű” vakcinát sikerült beszerezni.

Azzal a szóval, hogy megbízható, nem értek teljesen egyet. A megrendelt vakcinákat sem mennyiségben, sem a megadott időpontra nem szállították le

– mondta.

Hozzátette: szerinte csakis a magyar kormány jó helyzetfelismerésének, gyorsaságának köszönhető, hogy keleti vakcinákkal sikerült kiegészíteni a szállítmányokat. Ha sikerül saját oltóanyagot gyártani, akkor viszont ez a típusú függőség teljesen megszűnik – mondta a miniszter.

Az érettségiről beszélve elmondta: aki az írásbelin nem tudott részt venni, mert elkapta a vírust, az sem marad le semmiről, a szóbelit ő is teljesítheti majd.

A csoportpraxisokkal kapcsolatban Kásler Miklós részletesen is kifejtette, hogy miért van ezekre szerinte szükség. Ha több orvos dolgozik együtt, akkor ki tudják egészíteni egymás tevékenységét, a finanszírozás, kezelés egyszerűbbé válik, és pácienseknek is kevesebbet kell utazniuk – vélekedett.

Kérdésre közölte azt is, hogy a Baptista Szeretetszolgálattal is megegyezést kötöttek. „A minisztérium mindig azokkal a kérdésekkel foglalkozik, ami az embereket érinti” – mondta, utalva arra, hogy a szolgálatok szélsőséges, katasztrofális, nehéz helyzetekben nyújtanak segítséget. A mostani megállapodás a gyermekhospice-mozgalom megerősítéséről szólt – közölte az adás végén.