Megjelentek a lazításhoz kapcsolódó kormányrendeletek

A magyar közlöny pénteki számában már meg is jelentek azok a rendelkezések, amelyek a koronavírus-járvány utáni nyitás következő szakaszához kapcsolódnak.

A változásokat a kormány oldalán már pénteken is ismertették, most azonban megjelentek a részletes szabályok is.

A döntések értelmében többek közt eltörlik a szabadtéri maszkviselést, a kijárási tilalmat, illetve az üzletek kötelező zárási időpontját is. Továbbá számos rendezvény megtartásának feltételeit újraszabályozzák.

Az 5 milliomodik beoltott után esedékes intézkedéseket az alábbi módon foglalták össze röviden a rendeletben:

a kijárási tilalom megszűnik;

az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik;

eltörlésre kerül a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség;

szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;

magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;

szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről;

egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;

egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;

a zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható;

16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

Nem rendezvény a házasságkötés, temetés

Mindennek végrehajtása érdekében a korábbi rendeletek tekintetében is számos módosítást rendeltek el. Többek közt kimondják azt is, hogy a temetés és a házasságkötés a fentiek tekintetében nem minősül rendezvénynek, de a házasságkötést követő lakodalom például már igen, így arra vonatkoznak a fenti szabályok is.

Továbbá a házasságkötés csak akkor nem minősül rendezvénynek, ha „az anyakönyvi hivatal házasságkötő a polgármesteri hivatal helyiségében vagy a vallási közösség vallási tevékenység céljára használt helyiségében" történik. Eltérő esetben „a házasságkötésre az e rendelet családi eseményre vagy magánrendezvényre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni".

A családi eseményekre és magánrendezvényekre vonatkozó szabályokat a rendelet továbbra is egy kategóriában kezeli. Ha vendéglátóhelyen tartják a rendezvényt, akkor arra a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket vonatkoznak.

Ugyanakkor fontos részletszabály ezzel kapcsolatban, hogy „Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt".

Továbbá ha vendéglátóhely rendelkezik olyan helyiséggel, amely annak többi részétől teljesen el van zárva, akkor a védettséget nem élvező személy oda is beléphet az esemény idejére. Azt követően

Ha a rendezvényt szálláshelyen tartják, akkor a szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni, de itt is állnak a fenti, vendéglátóhelyekre vonatkozó kitételek. Itt még azt is külön előírták, hogy a rendezvényt végeztével a védetlenek „kötelesek a szálláshelyet azonnal elhagyni".

Zene és tánc csak védettséggel

A „zenés, táncos rendezvényeket" is szabályozza az új rendelet. Ezeken

életkorra való tekintet nélkül kizárólag koronavírus ellen védett személy tartózkodhat.

Koronavírus ellen nem védett személyek számára így tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni. Videoklipek forgatásában viszont részt vehetnek ők is, de kötelezőek nnaka teljes időtartama alatt maszkot viselni – kivéve akkor, ha ők a fellépők. Az intézkedések betartásáról ez esetben „a zenés, táncos rendezvény szervezője, illetve a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni".

Emellett a rendeletben „egyéb rendezvényeket" is szabályoznak, vagyis mindazt, ami nem sportrendezvény, nem kulturális esemény, nem családi esemény vagy magánrendezvény, nem zenés-táncos rendezvény. Ennek két típusát különböztetik meg:

ha szabadtéren tartják és ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, akkor azon nem védett személyek is részt vehetnek. Ötszáznál több résztvevőnél viszont csak védettek, valamint a felügyeletük alatt álló kiskorúak lehetnek jelen.

ha zárt térben tartják, akkor – a résztvevők számától függetlenül – csak a védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak vehetnek részt.

Ezeken a rendezvényeken a dolgozók számára a maszkviselés szabályait a szervező határozza meg, de ha a foglalkoztatott nem igazolja a védettségét, akkor köteles maszkot viselni.

Gyülekezni csak védettséggel (500 fő felett)

Orbán Viktor tegnapi rádióinterjújába már említette, hogy a tüntetéseket is ismét engedélyezik és ennek jegyében a gyülekezésre vonatkozó részletszabályokat is előírták a rendeletben. Ezeknél szintén az a szabály, hogy ha 500 főnél kevesebb a résztvevő, akkor bárki részt vehet, afelett viszont csak a védettek és a felügyelet alatt álló kiskorúak mehetnek. Hozzátették továbbá azt is, hogy spontán gyűlésen továbbra is tilos részt venni.

Mint említettük, a rendeletben foglaltak akkor lépnek hatályba, ha elérjük az ötmillió beoltottat, ez pedig várhatóan a hétvégén – jó eséllyel csak vasárnap – történik majd meg. Ez alól egy kivétel van csak: a gyűlésekre vonatkozó előírásokat csak június 14-étől kezdve lépnek hatályba, így addig várni kell ezekkel.

A Magyar Közlöny egy másik rendeletében azt is szabályozták még, hogy a határellenőrzések hatályát további egy hónappal meghosszabbították. Így azok június 23-ig még mindenképp érvényben maradnak.