Ezt nem viszik el szárazon

A burkolata is felhullámzott a csempe alatt lévő víztől ezért zárták le részlegesen a máriaremetei létesítményt. A kerületieknek régóta ezzel a helyzettel kell együtt élnie – dohogott a II. kerületi polgármester.

A II. kerületben a 2019-es önkormányzati kampány egyik fő attrakciója biztosan a 7 milliárdért felépített Gyarmati Dezső Uszoda átadása volt. Szeptember 28-án az uszodában ünnepélyes megnyitót tartottak, október 1-jén pedig már üzembe is helyezték.

Az uszoda egészen 2020. március 15-éig (miután csökkentették az eredeti jegyárakat) a helyi lakosság és a sportolók megelégedésére szolgált. Amikor azonban a koronavírus-járvány miatt elrendelte a kormány a lezárásokat, az uszoda is bezárt. A hosszabb üzemszünetre készülve leeresztették a medence vizét, és ekkor derült ki, hogy problémák vannak az 50 méteres nagymedencével.

Pedig az eredeti koncepció jó volt. Dankó Virág az előző önkormányzat uszoda fejlesztését is felügyelő alpolgármestere azt mondja, megépítésével egyszerre akarták a környéken élők igényeit kielégíteni, és a nem épp olcsó üzemeltetést fenntarthatóvá tenni. Kapóra jött, hogy a csapatsportok is bekerültek a TAO-támogatási körbe, így sikerült a Vízilabda Szövetséggel együttműködve a finanszírozását biztosítani. A kültéren megépült a 33x25 méteres medence, van egy a változó mélységű, úszásoktatást szolgáló kismedence és a versenycélokat is kiszolgáló 50x25 méteres, fedett nagymedence.

Őrsi Gergely polgármester nemrég képekkel is illusztrálta, hogy ez utóbbival nagy a baj. Víz ment a burkolat alá és a medence betonteste is megrepedezett, a szigetelés nem zár már megfelelően, a víz átszivárog a vasbeton medencén.

A kivitelező az A-Híd Zrt. volt, ezért tőlük kérdeztük, hogy mi lehet az oka annak, hogy a hiba csak a versenymedencénél jelentkezett. A cég részéről azt közölték, hogy mindhárom medencéje a tenderdokumentáció részét képező kiviteli tervek szerint épült. Az általuk ismert szakértői vélemények arra mutatnak, hogy a versenymedence problémái – a víz átszivárgása a beton zsugorodási repedésein és a burkolat felválása – a medence szerkezeti kialakítására vezethetőek vissza. Érdekes ugyanakkor, hogy a másik két medence ugyanezekkel a rétegrendekkel tökéletesen működik. Álláspontjuk szerint ez olyan tervezési-konstrukciós kérdés, amely nem a kivitelező érdekkörébe tartozik.

A közelmúltban több, független igazságügyi szakértő is vizsgálta, hogy a beruházás a tenderdokumentáció mellékletét képező kiviteli terveknek megfelelően valósult-e meg, illetve hogy a munkálatok során az A-Híd betartotta-e a technológiai utasításokat. (A szakértők szerint betartotta - ezt mondja a kivitelező.)

A cég közben maga is kezdeményezte, hogy közjegyző is jelöljön ki igazságügyi szakértőt a medencefenéken jelentkező hiba okainak objektív feltárására és a legjobb eredményt garantáló javítási technológia meghatározása érdekében. Ez a szakértői vélemény heteken belül elkészülhet.

Az uszodaberuházással kapcsolatban számos jogi eljárás is folyamatban van. Az egyik eljárásban a kivitelező által követelt úgynevezett pótmunka és többletmunka címén követelt többletköltségek jogosságát vizsgálják, egy másik eljárásban pedig azt, hogy az építés befejezésének korábbi csúszásaiért ki a felelős. Egy harmadik eljárásban pedig szakértő kutatja a medence hibájának okait - tudtuk meg a II. kerületi önkormányzattól.

Az biztos, hogy az uszoda javítása rendkívül költséges lesz, a labda a tervező és a kivitelező között pattog.

Ez azonban korántsem vigasztalja azokat a helyieket, akik a múlt heti nyitás óta, a gyakorlatilag szétvert nagymedence immár 14 hónapos vizsgálata miatt a külső térben kénytelenek osztozni a sportolókkal egy kisebb medencén. Dankó Virág nem is érti, hogy lehet az, hogy már több mint egy éve nem lehet egy műszaki problémát megoldani. Ez a szerencsétlenkedés rossz fényt vet egy alapvetően átgondolt és jó koncepcióra - teszi hozzá.

Maga az uszoda beruházás 2019 őszén nem csak az akkori fideszes városvezetésnek volt rendkívül fontos, a tervezett sikervonatra a rivális politikai oldal is fel akart szállni. Legalábbis erre utal, hogy a frissen megválasztott polgármester a jegyár csökkentésén túl már 2019-ben arról beszélt, hogy megkezdik a szolgáltatások bővítését is, azaz kiépítik az alagsori szaunákat és közösségi tereket is.

Ez azonban a lezárások idején nem történt meg, az önkormányzat magyarázata szerint azért, mert ezt a területet a vízilabda-szövetség által biztosított második körös TAO-beruházás érinti majd. Ennek eredményétől függetlenül azt ígérik, hogy az önkormányzat saját beruházásban még az idén mindenképpen bővíteni fogja a szauna- és kisegítőszolgáltatások körét.

A nagymedence újranyitásának dátumát az általunk megkérdezettek közül senki nem merte még megtippelni sem. A II. kerületben élőket azzal bátorítja a fenntartó, hogy hétköznap 20 órától számukra ingyenesen látogathatóvá teszi az uszodát, a 2020-ban vásárolt uszodai bérletek lejáratát pedig meghosszabbítja 2021. december 31-ig.

(Borítókép: A Gyarmati Dezső Uszoda az átadóünnepség napján a II. kerületi Máriaremetei úton 2019. szeptember 28-án. Foót: S zigetváry Zsolt / MTI)