Megrohanták a magyarok a szállodákat a hosszú hétvégén

Megrohanták az emberek a belföldi szálláshelyeket a pünkösdi hosszú hétvégén – írja a Pénzcentrum. A pünkösdi hosszú hétvége az első kiemelt, belföldi utazásra alkalmas időpontot jelenti a lazítások bejelentése óta és ezt ki is használták az emberek.

A legtöbb vendéget Eger, Gyula, Siófok, Pécs és Budapest vonzotta be a hétvégén, régiós szempontból nézve pedig Észak-Magyarország és Balaton, de a Nyugat-Dunántúl iránt is nőtt az érdeklődés. Sokan még az utolsó pillanatokban is foglaltak szállást.

Az előző évi pünkösdhöz képest így 42 százalékkal nőtt a foglalások értéke.

A foglalási darabszámok alapján a Szallas.hu top 10 belföldi úti cél listájára még Sárvár, Hévíz, Hajdúszoboszló, Szeged és Zalakaros fértek még fel.

Erősen megoszlott, hogy melyik család holt tölti a hétvégét: a vendégek közel harmada hotelben, 26 százalékuk apartmanban, 23 százalékuk vendégházban, 15 százalékuk panzióban, 5 százalékuk pedig egyéb szálláshelyen foglalt. Az átlagos foglalási hossz 2,15 éjszaka volt, a legtelítettebb nap május 24-e, hétfő lesz.

A Szallas.hu kimutatása szerint így alakultak a statisztikát a hosszú hétvégén:

Top 10 belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén:

Eger Gyula Siófok Pécs Budapest Sárvár Hévíz Hajdúszoboszló Szeged Zalakaros

A foglalások mennyiségének megoszlása főbb régiónként a hosszú hétvégén:

Észak-Magyarország: 21,75% Balaton: 19,48% Nyugat-Dunántúl: 14,87%4. Dél-Alföld: 11,01% Dél-Dunántúl: 9,33% Észak-Alföld: 7,73% Budapest és vonzáskörzete: 6,85% Közép-Dunántúl: 6,42% Tisza-tó: 2,5%

A foglalások mennyiségének megoszlása szállástípusonként: