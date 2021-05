Még ma meglehet az ötmillió beoltott?

Lényegében a fél (egész) ország arra vár, hogy végre meglegyen az ötmillió beoltott, és jöjjenek az újabb, életünket jelentősen megkönnyítő lazítások. Orbán Viktor miniszterelnök és őt megelőzően Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is a pünkösdi hétvégére tette, hogy elérjük az álom- vagy korszakhatárt. Nevezzük bárhogy, tényleg nagyon, de nagyon kevés választ el tőle, hiszen a mai adatok szerint a beoltottak száma elérte 4 969 321 főt, közülük 2 967 350-en pedig már a második oltásukat is megkapták.

Hogy ez mit jelent? Hát azt, hogy csupán 30 679 oltás hiányzik ahhoz, hogy ne csak a Magyar Közlönyben megjelent száraz rendeletként olvassuk, de a bőrünkön is érezzük a változásokat.

Ez pedig nagyon kevés, az Index több számítást is végzett, hogyan emelkedik napról napra az oltottsági szám:

május 14-én: 4 483 598,

május 15-én: 4 554 679,

május 16-án: 4 600 012,

május 17-én: 4 639 299,

május 18-án: 4 714 992,

május 19-én: 4 790 996,

május 20-án: 4 829 595,

május 21-én: 4 898 866 fő kapott oltást.

Ez alapján, ha be is lassul (ilyen biztosan nem lesz) az oltás a mostani hétvégén, akkor is vasárnap már kezdhetünk távolabbi kapcsolatba kerülni a jól megszokott szájmaszkokkal, és – egyelőre gondolati síkon és nagyon lassú lépékkel – gondolkodhatunk egy tüntetésen. További jó hír, hogy az utóbbi napokban stabilan 5 százalék alatt volt a pozitív koronavírustesztek aránya a teljes mintavételen belül, szombaton pedig 3 százalék alá süllyedt. Ez azt jelzi előre, hogy tényleg magunk mögött tudhatjuk a harmadik hullámot, és kontroll alatt tartjuk a járványt.

Az Index többször megkérdezte már olvasóit, hogy mit gondolnak, legyen az hardcore politika, életünket érintő adószabályok vagy az, hogy melyik oltást kérnék a legjobban. Sőt Orbán Viktor gondolataiban is együtt kívántunk olvasni Önökkel. A kíváncsiságunk nem múlt el, ismét szavazásra buzdítunk.

(Borítókép: Az asszisztens megjelöli a felhasználás pontos dátumával a Pfizer–BioNTech koronavírus elleni vakcina ampulláját a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton Nyíregyházán 2021. május 22-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)