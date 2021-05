Lázár János 15 éve dolgozik egy projekten, ami még mindig nincs kész

Örömmel újságolta közösségi oldalán Lázár János, hogy éppen 15 éve kezdtek el dolgozni Szeged és Hódmezővásárhely jobb közlekedési kapcsolatának megteremtésén. A tram-train kormánybiztosának bejegyzéséhez sokan hozzászóltak, kapott is hideget-meleget, akárcsak a posztolók egymástól.

A beruházás azért kavar ekkora indulatokat, mivel tényleg régóta lebegtetik, és a megvalósításra kitűzött határidő egyre csak csúszik. Legutóbb éppen a nagycenki kisvasúti beruházás átadásán felszólaló Mosóczi László fogalmazott úgy, hogy még idén befejezik a két megyei jogú várost összekötő pálya munkálatait. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárának ígérete azért elég soványka, mivel korábban még arról volt szó, hogy becsöngetésre, vagyis szeptember elejére már birtokba vehetik az utasok az új hibrid járműveket. A MÁV azóta a 2021/2022 évi menetrendváltás időpontjára, vagyis idén decemberre prognosztizálta az utasforgalom megindítását az addigra hat darabosra bővülő tram-train-flottával.

Magukból a szerelvényekből eddig három érkezett meg, ezek műszaki felkészítése jól halad, túl vannak már fék- és kanyarpróbákon, városi és nyílt vonali meneteken, kerék- és forgóváz-terhelési vizsgán, és egy-két kisebb malőrtől eltekintve jól teljesítettek a Spanyolországból érkezett vasút-villamos hibridek.

A legnagyobb ijedelem talán akkor volt, amikor a kerekek deformálódása miatt el kellett halasztani a nagysebességű próbákat. Erről persze nem a Stadler konstrukciója tehet, mivel ilyen akkor fordul elő, ha a sín csúszósabb az átlagnál. A megoldás erre a kerekek csiszolása.





A Hungarian Trainspotter nevű YouTube-csatorna videót is közölt, amint a szerelvény az új remízek felépüléséig otthonául szolgáló szentesi motorgarázsba tart. Ebben hallható az az ütemes kopogás, ami a bajt jelzi, ráadásul úgy imbolyog is a 001-es, mintha részeg lenne. A videóhoz kapcsolódó leírás szerint a hiba mellett még a koronavírus is felütötte a fejét a spanyol csapatban. De ezek sem magyarázzák a késedelmet. Lázár János korábbi posztján jól látszik, tényleg milyen sok idő telt el: mire az új szerelvények megjöttek, a régi Bengáli villamost megette az idő vasfoga.





Tény, hogy több mint száz éve nem volt ilyen fejlesztés Magyarországon, utoljára 1913-ban létesült villamosvonal olyan hazai városban, ahol azelőtt nem volt. Hódmezővásárhelyen hat megálló is épült. Abban pedig abszolút elsőséggel büszkélkedhet a tram-train, hogy az országban először épül ki a városi villamosokat a települések közötti vasúttal ötvöző rendszer, amelynek a segítségével átszállásmentes kapcsolat jön létre a városokon belüli és a azokon kívüli állomások között. Csak győzzük kivárni.