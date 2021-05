Diónyi jég zúdul ma ránk

Hidegfront érkezett nyugat felől Magyarországra, az ország déli, délkeleti felén zivatar várható – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön heves zivatar is előfordulhat, amelyet 2 centiméternél is nagyobb jégeső, intenzív csapadék és viharos szélrohamok is kísérhetnek, ezért az OMSZ kiadta a másodfokú, narancs riasztást.

„Egy térségre kiadott figyelmeztető előrejelzés, riasztás azt jelenti, hogy az időjárási feltételek kedvezőek az adott veszélyes időjárási esemény kialakulásához a figyelmeztetett, riasztott és az ahhoz közel eső területeken. A figyelmeztető előrejelzés és riasztás így nem jelent garanciát az adott veszélyes időjárási esemény bekövetkezésére az érintett terület adott pontján” – írja honlapján az OMSZ.

A zivatarok az esti, késő esti órákban hagyhatják el a keleti határszélt.