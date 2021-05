Modernebb, biztonságosabb, tisztább és komfortosabb szabadstrandok várják idén a legtöbb településen a Balaton szerelmeseit. Június közepén, ha az időjárás is engedi, már lehet csobbanni.

Már nagyon készülnek a balatoni önkormányzatok és strandüzemeltetők az idei nyitásra. A fürdőzők is örülhetnek, mert sok újításra és fejlesztésre számíthatnak. A Kisfaludy turisztikai fejlesztési programban számos szabadstrand kapott új külsőt. Van, ahol már pünkösd után, de lesz, ahol az időjárástól teszik függővé a nyitást.

Balatonfenyvesen a tervek szerint június 15-én biztosan nyitnak a szabadstrandok – tudtuk meg Lombár Gábor polgármestertől, aki elmondta azt is, hogy sok újdonságra lehet számítani. Ahol kellett, rendezték a terepet, a Pozsonyi utcai strandnál feltöltötték az utat, kialakítottak egy baba-mama szobát és játszóteret is. A nagy strandon 100 millió forint értékben felújították az óriáscsúszdát, és mindenhová egységes öltözőkabinokat helyeztek ki.

Galácz György, Balatonmáriafürdő polgármestere azt mondta, hogy idén közel 70 millió forintot költöttek korszerűsítésre. Nyolc strandból csak egy fizetős, a többit ingyen lehet használni. A település vezetője az Indexnek kiemelte, hogy a fejlesztések folyamatosak. Szinte mindenhol felújították a WC-ket és a zuhanyzókat, az Őrház utcai strandon egy baba-mama szobát is kialakítottak. Ugyanakkor mindenütt játszótérrel várják a kisgyermekes családokat. A településen

június 15-től, ha az időjárás is engedi, nyitnak a strandok.

A Kisfaludy program 2017-ben indult azért, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand megújuljon. A strandfejlesztések több ütemben valósulnak meg. Csak idén 80 szabadvízi strandon fejlesztenek, és persze nem csak a Balatonnál, összesen mintegy 13 milliárd forintból.

Az Index által megkérdezett turisztikai szakértő szerint nincs ok az aggodalomra, mert sok jó minőségű és elegendő szabadstrand van a Balatonnál. Kiss Róbert Richárd kiemelte, hogy mindenki megtalálja azt, amit keres.

A Balaton minden igényt kielégít. Az is jól tudja érezni magát, aki csak egy napra ugrik le, de az is, aki a hekken és a sörön túl kulinárisabb élményekre vágyik

– mondta a Kiss Róbert Richárd, hozzátéve, hogy idén biztosan nagy roham várható a magyar tengernél. Turisztikai felmérésekre hivatkozva a szakértő elmondta, hogy telt házzal fognak üzemelni a szállások egész nyáron. Ezt egyébként az Index által megkérdezett polgármesterek is megerősítették.

A szabadstrandok számát tekintve továbbra is a Balaton déli partja vezet. Igaz, néhányat az északi oldalon is lehet találni. Kiss Róbert Richárd ugyanakkor az Indexnek azt is elmondta, hogy a tóparti, mintegy ötven településből csaknem a felének van szabadstrandja, amelyek véleménye szerint már egyre magasabb színvonalat biztosít a fürdőzni vágyóknak.

Megtudtuk azt is, hogy a koronavírus-járvány miatt csakúgy, mint tavaly, idén is biztosítanak a strandokon fertőtlenítési lehetőséget mindenütt.

(Borítókép: Strandolók a balatonfenyvesi szabadstrandon 2019. június 10-én. Fotó: Varga György / MTI)