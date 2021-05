Jóga, boksz, kungfu: így sportolnak a magyar politikusok

Nemcsak az egészségük megőrzése miatt tartják fontosnak a rendszeres mozgást, hanem azért is, hogy a fizikai és lelki egyensúlyukat megteremtsék. Az Index arról kérdezte a politikusokat, mit sportolnak, ha idejük engedi.

Nemrég arról kérdeztük a politikusokat, mivel töltik szabadidejüket. Kiderült: az MSZP pártigazgatója spenótzöld Ladával jár bevásárolni, az LMP-s Ungár Péter dinoszauroszokról néz ismeretterjesztő filmeket, a DK miniszterelnök-jelöltje pedig kertészkedik. Az Index egyúttal arra is kíváncsi volt, mennyire játszik a sport fontos szerepet az életükben.

Kikapcsolódást, feltöltődést és a fizikai erőnlét megőrzését jelenti a sport Dobrev Klára számára. A DK miniszterelnök-jelöltje egy-egy hosszú, irodában töltött nap után mindig mozog valamit. A reggeleket egy kiadós futással indítja, de ha teheti, akkor egy kicsit elcsendesedik, és jógázik.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje bár a legtöbb idejét a gyermekeivel tölti, mégis igyekszik némi időt szánni a testmozgásra is. Hetente egyszer a Bükkbe megy lovagolni, és próbál súlyzós edzéseket is beiktatni a hétköznapokba, szigorúan rockzenei aláfestéssel – mondta az Indexnek Jakab Péter.

Régi szerelmese a sportnak a Párbeszéd Magyarországért társelnöke. Szabó Tímea heti háromszor körbefutja a Margitszigetet, és amikor csak teheti, biciklizik.

Nagy szenvedélyem a jóga is, igazi testi-lelki feltöltődés, ami a parlamenti munka miatt sem utolsó időtöltés. Egy Kövér László-monológhoz például nem árt a kőkemény idegrendszer, ehhez pedig a jóga tökéletes

– nyilatkozta lapunknak Szabó Tímea. Párttársa, Tordai Bence is jógázik időnként. Ezenkívül hetente többször is beugrik egy street workout parkba saját testsúlyos edzésre. A Párbeszéd frakcióvezető-helyettese gyermekkora óta mindig sportolt valamit, a húszas éveiben például a sziklamászás rejtélyeit sajátította el. Erről azt mondta:

A megszerzett tudás sokszor jól jön a látványos politikai akciók megtervezése és kivitelezése során.

Nemcsak csinálja, hanem másokat is motivál a mindennapi sportra az LMP frakcióvezetője. Keresztes László Lóránt küzdősportot űz, fut, úszik, és emellett rendszeresen püföli a bokszzsákot. Van egy különleges sportos hobbija: megszállottan, de a jó cél érdekében nyomja a fekvőtámaszokat.

Néhány évvel ezelőtt lezárult sorozattal 2,5 év alatt 200 ezret végeztem el ebből a gyakorlatból. Múlt évben egy jótékonysági fekvőtámasz-kihíváson is részt vettem

– árulta el a politikus.

A KDNP frakcióvezetője kosárlabdázott, karatézott, és már több évtizede Wing Tsun kungfuzik. Jelenleg 5. mesterfokozattal rendelkezik.

Nem pusztán harcművészet, hanem életmód és egy életen keresztül tartó tanulás

– mondta a Wing Tsun kungfuról Simicskó István, hozzátéve, hogy nemcsak az egészsége megőrzése érdekében mozog rendszeresen, hanem azért is, hogy fizikailag és szellemileg is egyensúlyban tartsa magát. Emellett fontos értéknek tartja a fair playt, a sportszerűséget, amit véleménye szerint a hétköznapokban is alkalmazni tud a minőségibb életért. Mint mondta, ezt a szemléletet kell a jövő nemzedékének átadni.

(Borítókép: Simicskó István Wing Tsun kung-fu bemutatót tart 2011-ben. Fotó: Földi Imre / MTI)