Nagy kérdés, hogy lesz-e a Fudan Egyetem ellen tüntetés

„Tüntetés a Diákvárosért, a Fidesz ellen!” – ezzel a címmel hirdetett demonstrációt június 5-én a Hősök terére Jámbor András, a Mérce egykori főszerkesztője, előválasztási országgyűlési képviselőjelölt, valamint a Szikra Mozgalom.

„Az elmúlt fél év megmutatta, hogy a Fidesz-kormány aljasságának nincs határa: haverok által irányított alapítványokba szervezték ki az egyetemeinket, tönkretették és porig rombolták az SZFE-t, tízmilliárdokat herdálnak egy vadászkiállításra, és most a lakásmaffia kezére játsszák az önkormányzati bérlakásokat. Azonban ezek közül is kiemelkedik a Diákváros ügye, amiről a kormány végig hazudott. Ott tartunk, hogy a Fidesz a magyar diákok lakhatását és jövőjét árusítja ki azért, hogy a kínai diktatúra elitegyetemét hozhassa az országba. Sok ügy miatt tiltakozhattunk volna eddig is, most viszont az utcán a helyünk!” – írták közleményükben. Hozzátették, hogy amennyiben focimeccsre lehet menni, akkor demonstrálni is lehet, ezért mindenkinek szeretnék lehetővé tenni, hogy gyakorolja a tüntetéshez való jogát, senkit sem fognak kizárni. Ezzel jelezték tehát, hogy védettségi igazolvány nem szükséges a részvételhez, ugyanakkor azt kérik, hogy mindenki viseljen maszkot.

Azt egyelőre nem tudni, hogyan sikerül megtartani június 5-én a tüntetést. Szombaton Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megvan az ötmillió beoltott, ezért az enyhítés következő lépéseként többek között ismét lehet szabadtéri rendezvényt és gyűlést tartani 500 főig korlátozás nélkül, viszont 500 fő felett csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt rajta. A Magyar Közlönyben megjelent részletek szerint a gyűlések azonban külön kategóriának számítanak, az azokra vonatkozó korlátozások csak 2021. június 14. után szűnnek meg, tehát a kormány nem az ötmilliós határhoz kötötte őket.