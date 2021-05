Az esőzések után beköszön a tavasz, aztán jön az újabb hidegfront

Ma még az északkeleti harmadban is borult lesz az ég, és már ott is valószínű kisebb eső, zápor – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Közben a csapadékzóna mögött dél, délnyugat felől szakadozottá válik a felhőzet. Estétől azonban ismét előfordulhat zápor, nagyobb eséllyel a nyugati és az északi tájakon zivatar is kialakulhat, délkelet felé haladva kisebb ennek az esélye. A zivatartevékenység az éjszaka második felére egyre inkább az északkeleti, keleti országrészre tevődhet át.

Kedden az északnyugati megyékben egész nap erősen felhős vagy borult lesz az ég. Máshol napos, gomolyfelhős időre van kilátás. A Dunántúlon kisebb eső, zápor, főleg a Tiszántúlon elszórtan zápor, néhol zivatar is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de délkeleten 15–18 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 16 és 28 fok között alakul. Északnyugaton lesz a hidegebb, délkeleten a melegebb idő.

Az Időkép előrejelzése szerint szerdán már nyugodt, napos időre van kilátás, mérséklődik a szél. Délutánra 19–24 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön is sok lesz a napsütés, csak estefelé nyugaton alakulhatnak ki záporok, a Dunántúlon megélénkül az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között valószínű. Éjjel záporokkal, feltámadó széllel hidegfront érkezhet.